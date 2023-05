Rekdal med klar Vålerenga-beskjed: – Mye større

– Det er to dårlige lag som møtes.

Rosenborg-forsvarer Erlend Dahl Reitan sier det de fleste kanskje tenker om lørdagens kamp på Lerkendal.

For selv om det tradisjonelt sett definitivt er et storoppgjør, er det på ingen måte et toppoppgjør for øyeblikket.

I Rosenborg hagler kritikken etter kun tre scorede mål på de fem første seriekampene, og særlig etter 0-2-tapet mot Brann der laget tidvis ble rundspilt på hjemmebane.

Vålerengas sesongstart er, i hvert fall på papiret, enda verre: én seier og tre tap betyr foreløpig nedrykksplass for blåtrøyene.

Det er med andre ord lite som tyder på at det er laget fra Norges hovedstad som møter laget fra det som historisk sett er Norges fotballhovedstad.

Men hvor er det verst å være i motgang? For Kjetil Rekdal, som har vært trener begge steder, er svaret så åpenbart at han begynner å le høyt når han får spørsmålet.

– Det er selvfølgelig her. Det er ikke vanskelig å si, ler Rosenborg-sjefen.

– Forventningene og kravene er mye større, sier han.



Legger puslespill

Det gode humøret til tross; han innrømmer at presset er enormt når hverken resultatene eller spillet går veien i Trondheim.

– Her har du et kriterium i tillegg til å vinne kamper som er at vi skal være artige, angrepsvillige og underholdende, sier Rekdal og legger til:

– Vi får kritikk når vi ikke klarer å vise det som ble gjort for 20-30 år siden. Det har vi ikke klart ennå.

Måten han kobler av på, er å legge puslespill hjemme, «for å få hodet til å tenke på noe annet».

– Det er noe jeg har gjort før. Jeg har ikke gjort det på noen år. Men nå har jeg tatt det frem, sier han.



– Hvor stor er forskjellen i press for en Rosenborg- og Vålerenga-trener?

– Den er enorm. I Oslo bor det masse folk som ikke heier på Vålerenga, som bryr seg om mange andre lag og andre ting. I Trondheim bryr alle seg om Rosenborg på godt og vondt. Her er nok dimensjonen betraktelig mye større, sier Rekdal.

– Hvis de føler det er ordentlig press i Oslo …

RBK-kaptein Markus Henriksen stemmer i.

– Det tror jeg ikke er noen tvil engang. Den er ganske klar. Det er i Trondheim. Hvis de føler det er et ordentlig press i Oslo, så har de ikke spilt her, sier han og kommer med et eksempel:

– Jeg tror det er lettere etter en elendig søndagskamp å gå ut i Oslo på mandagen og ta seg en kaffe og nyte solen, enn det er her i Trondheim. Her får du ikke tatt kaffen i fred før det hagler om hva de mener om gårsdagens prestasjon. Men det er en del av sjarmen.

Ole Sæter, som kan gjøre sitt comeback i RBKs kamptropp mot Vålerenga, bidrar på sedvanlig frittalende vis:

– Det er helt klart størst press her. Kjetil har spurt om tid, men det får du ikke her. Det har de fått i Vålerenga. De har syv år på rad med syvendeplass der.

Det må sies å være noe lemfeldig omgang med fakta, gitt at VIF endte på tredjeplass i 2020, men i store trekk er det ikke langt unna sannheten; VIF har endt mellom 6.- og 12. plass i 11 av de 12 siste sesongene.

– Det hadde du aldri fått her. Her snakkes det om at treneren må ut når du tar bronsemedalje. Det hadde ikke skjedd i Vålerenga, i hvert fall, sier Sæter.

Han stiller seg spørrende til fotballengasjementet i hovedstaden.

– Sånn som jeg har forstått det, er det bare Klanen som har et voldsomt ønske om å møte opp på kamp der. Med mindre motstanderen er bra, spiller de vel foran 3-4000. Her er vi heldigvis over 10.000. Jeg skal være glad jeg spiller her akkurat nå, sier RBK-spissen.

Strandbergs innrømmelse

En av spillerne som har kjent på presset både som Rosenborg- og Vålerenga-spiller, er VIF-kaptein Stefan Strandberg.

Og de som hadde håpet på ordkrig om temaet, kommer til å bli skuffet.

– Det er nok et større press for å vinne i Rosenborg. Det kommer vel naturlig av at de har vunnet mer. Det er forventet at de hele tiden skal være der oppe, sier Strandberg.



Han merket det under tiden i RBK fra 2012 til 2015: Selv om laget ledet 2-0 eller 3-0 til pause, kunne de oppleve å bli buet ut fordi spillet ikke sto i stil med forventningene til Lerkendals publikum.

Men han legger til:



– Men meningene rundt klubben føler jeg er omtrent like mye her (i Vålerenga). Det er mange som bryr seg.



Strandberg kaller Rosenborg «en fantastisk klubb» som han «unner alt godt».

– Så lenge Vålerenga ikke kan vinne serien, så håper jeg selvfølgelig Rosenborg gjør det, sier han.

Kjærligheten for gamleklubben er ikke like sterk hos Rekdal.

– Jeg har ingen sympati for Vålerenga i det øyeblikket jeg trener Rosenborg, sier mannen som ledet Oslo-klubben til sitt forrige seriegull i 2005.

Fagermo: – Krisestart for RBK

Hva så med Dag-Eilev Fagermo?

– Det kan godt hende. Jeg har ikke trent Rosenborg, og han har trent begge, så det vet han bedre enn meg, svarer Vålerengas trener på spørsmål om hvorvidt presset er større hos trønderne.

– Hvordan er presset i Vålerenga nå?

– Presset som topptrener er tøft uansett, men det har vi betalt for og vi er klar til å ta jobben. Presset i Vålerenga er større, og sannsynligvis blant de største i norsk fotball. Og sånn skal det være, sier han.

– Men samtidig så er Vålerenga en klubb som ligger stort sett midt på tabellen. Vålerenga er en klubb som blir snakket om bedre eller dårligere enn vi egentlig er, og har vært. Når vi tok medalje med meg i 2020, så var det den første på ti år, påpeker Fagermo.

Han passer på å legge litt ekstra press på motstanderen:

– For Rosenborg er det en krisestart. De må vinne!

– Men det må jo vi også. Så det er en tøff kamp både for Vålerenga og Rosenborg, sier Fagermo.