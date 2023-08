Rekdal ga refs på direkten

Hearts - Rosenborg 3-1 (4-3 sammenlagt)

RBKs Europa-eventyr er over etter en sen Hearts-scoring på overtid.

– Jeg er ekstremt skuffet. Jeg føler at vi ikke griper sjansen helt. Vi spiller inn ekstremt enkle mål, sier Svein Maalen til Adressa.



Kampen var dermed André Hansens siste i hvitt og svart, ettersom han forlater klubben etter sesongen.

– Det er en veldig tung måte å avslutte det på. Det er rammer som dette man håper å spille på som liten gutt. Jeg har vært veldig heldig å få oppleve det på Lerkendal, og jeg håpet på «one last ride».



SLUTT: André Hansen har spilt sin siste kamp i Europa for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier følgende om RBK-exiten:

– Rosenborg går på et blytungt tap og exit i Skottland. Det så ut til at Svein Maalen sine menn i alle fall skulle klare å få dette til ekstraomganger, men så scorer Hearts et mål som er langt mer preget av flaks enn dyktighet!



Tidligere Rosenborg-trener Kjetil Rekdal, som fikk sparken i juni, var kritisk på VGTVs sending:

– Fakta er at Brann klarer det, Molde klarer det, Bodø/Glimt klarer det og Rosenborg som var flaggskip nummer én er ett godt stykke unna det de var i gamle dager og taper i dag, sier Rekdal

BESKJED: Kjetil Rekdal var nådeløs i dommen over eget lag. Foto: Ole Martin Wold

– Det er ikke ufortjent på et vis. Avstanden opp til det nivået de var på i gamle dager er ganske stor og det må de bare ta innover seg, sa han videre på sendingen.



Isak Thorvaldsson ga trønderne en drømmestart og med 3-1 sammenlagt så det svært lyst ut med avansement for Rosenborg.

– Vi startet bra de første fem minuttene. Etter det spille vi ikke som vi skal spille fotball, sier spissen til avisen.



FRISK ÅPNING: Rosenborg jubler etter ledelse allerede etter fem minutter. Foto: Jane Barlow

Men skottske Hearts kviknet til. Lawrence Shankland utlignet etter svakt RBK-forsvarsspill.

Like etter pause var kampen snudd. En stygg feilpasning ga kontring, som til slutt ble ekspedert i mål fra Cameron Devlin, etter at keeper André Hansen måtte gi retur.

På overtid satte Devlin sitt andre, og Rosenborg er ute av Europa Conference League.

HYSJ: Cameron Devlin etter å ha snudd kampen for Hearts. Foto: Jane Barlow

Allerede før kampen var det klart at vinneren av oppgjøret møter greske PAOK til playoff.