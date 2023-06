Rekdal etter sparkingen: – Det er ikke bra

Kjetil Rekdal snakker ut etter sparkingen som Rosenborg-trener, og forteller at han blir nedringt.

Fredag bekreftet Rosenborg på sine sider at Kjetil Rekdal og assistenttrener Geir Frigård er ferdig i klubben.

Etter sparkingen kom Rekdal med en avskjedsmelding via klubbens nettside. Der sa 54-åringen at han var svært skuffet.



Lørdag snakker han ut til VG etter sparkingen.

– Jeg har vært med 40 år og har lang erfaring i bransjen. Når du er trener, er du alltid i fare. Det må du bare leve med. Nå er det over. Da kapper du bare av tråden og begynner å tenke videre, sier Rekdal til VG.



Full innboks

Rekdal forteller til avisen at han har fått en del ufine meldinger i innboksen etter sparkingen.

– Jeg har aldri følt meg redd, men det er et samfunn som utvikler seg litt i den retningen, sier romsdalingen.

ÅPNER: Det har stadig plinget inn nye meldinger i innboksen til Kjetil Rekdal den siste tiden. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Romsdalingen forteller at han har over 600 ubesvarte anrop og har fått over 1000 meldinger det siste døgnet.

– Det er ikke bra, selvfølgelig, men en del av å stå i søkelyset. Veldig mange bryr seg om deg og har meninger. Det har jeg vært vant til siden jeg var veldig ung, sier Rekdal.



Trått

TV 2 hadde tidligere opplysninger på sparkingen før den ble bekreftet. Nidaros omtalte saken om at Rekdal var ferdig først.



Ifølge TV 2s opplysninger fikk Kjetil Rekdal sparken under et møte i Oslo torsdag kveld.

Tore Bjørseth Berdal, Cecilie Gotaas Johnsen og Svein Tore Samdal var til stede i tillegg til Rekdal. Frigård var ikke til stede.



Svein Maalen og Trond Henriksen tar over midlertidig som henholdsvis hovedtrener og assistenttrener.

INN:. Svein Maalen skal lede Rosenborg i tiden som kommer. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Ikke godt nok

RBK-styreleder Cecilie Gotaas Johnsen begrunner valget med at resultatene og prestasjonene ikke har vært som forventet denne sesongen.

– Styret har derfor etter en grundig evaluering konkludert med at klubben trenger en endring, sa Gotaas Johnsen fredag.

IKKE NOK: Cecilie Gotaas Johnsen begrunner sparkingen av Kjetil Rekdal med manglende resultater. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Rekdal og Frigård kom til Rosenborg foran 2022-sesongen etter å ha levert varene med HamKam. Det ble tredjeplass i Eliteserien i debutsesongen.

Denne sesongen fikk Rekdals menn derimot en tung start med bare tre seirer på elleve serierunder. Trønderne har også tre uavgjort og har dermed sanket 13 poeng.

Laget tok dermed sommerferie på niendeplass i Eliteserien.

Den tunge sesongstarten toppet seg med en pinlig cupexit mot andredivisjonslaget Stjørdals-Blink.