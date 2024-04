Reiten om Maanum-kollapsen: – Skremmende

Arsenals norske landslagsspiller Frida Maanum falt om i søndagens ligacupfinale mot Chelsea.

Det er ikke kjent hva som forårsaket kollapsen. Sky Sports skrev tirsdag at Maanum ikke mistet bevisstheten.



Tirsdag samlet det norske laget seg i Oslo uten 24-åringen.

Chelsea-spiller Guro Reiten kom inn i det 76. minutt - og var på banen da det skjedde.

– Skremmende, ekkelt og ubehagelig. Det er sånne ting man ikke har lyst til å oppleve noen plass. Det handler ikke om fotball lenger, sier Chelsea-stjernen til TV 2.

FORTELLER: Guro Reiten på et pressetreff tirsdag. Foto: Terje Pedersen

– Det var noen hektiske minutter der. Så fikk vi fort beskjed at det gikk bra, legger hun til.

– Så du det som skjedde?

– Nei, jeg så det ikke. Det var midt i kampen. Ballen var på andre siden. Så hørte vi noen skrike. Vi snudde oss og så det der. Da var det bare å få medisinsk hjelp inn på banen, sier Reiten.

Foto: Peter Cziborra Les mer Foto: ADRIAN DENNIS Les mer

Avgjørelse tas tirsdag

Norge møter Finland i EM-kvalifiseringen førstkommende fredag.



– Det var veldig skremmende, sier landslagssjef Gemma Grainger til TV 2 om Maanum-hendelsen.

Hun snakket med Arsenal-profilen lørdag kveld.

– Vi utvekslet noen meldinger. Det var veldig kort, fordi jeg ønsket at hun skulle hvile. Men jeg trengte å høre at hun følte seg ok, sier Grainger.

Ifølge landslagssjefen avgjøres det tirsdag om Maanum rekker samlingen.

– Arsenal skal konkludere etter testingen. Hvis de er fornøyde, så håper jeg Frida kan bli med. Hun ønsker å være med, det er veldig fint, sier Grainger.

SNAKKET MED MAANUM: Landslagssjef Gemma Grainger.

Sjokkert lagvenninne

Det er flere som er rystet etter hendelsen i England.

– Det var forferdelig å måtte se som en venn av Frida og det skapte umiddelbart stor bekymring og frykt for hva som skjedde, sier Stina Blackstenius til svenske Expressen.



TIDLIG BORTE: Arsenals Stina Blackstenius sjekker hvordan det går med Frida Maanum. Foto: David Davies

Svensken er lagvenninne med Maanum - og ble matchvinner i oppgjøret.

– Hun betyr utrolig mye for meg, hun er min absolutt nærmeste på laget og vi har blitt veldig nær hverandre. Jeg setter pris på vennskapet vi har og hun har gjort tiden min i Arsenal veldig, veldig morsom, sier Arsenal-spissen.