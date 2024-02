Refses: – Det hjelper ikke

Videodømmingsverktøyet VAR er ofte gjenstand for kritikk i England.

I høst ble det for alvor satt fyr på VAR-debatten da Liverpools Luis Diaz fikk et mål feilaktig annullert for offside.

VEKKET REAKSJONER: Luis Diaz sin scoring ble feilaktig annullert. Foto: Peter Cziborra / Reuters

Etter hendelsen la Liverpool ut en pressemelding der de kritiserte VAR.

Arsenal støttet på sin side manager Mikel Arteta etter hans utblåsning mot Newcastle.

KONTROVERSIELT: Mikel Arteta raste etter dømmingen i kampen mellom Newcastle og Arsenal. Foto: Lee Smith / Reuters

Premier League-topp Tony Scholes mener klubbenes pressemeldinger kan være ødeleggende.

– Det hjelper ikke at man går offentlig ut med en pressemelding, når vi snakker sammen jevnlig. Vi rådfører oss med trenerne og har allerede to møter i året og besøker spillerne, sier han ifølge Daily Mail.

– To elementer som påvirker hele omdømmet

Scholes erkjenner imidlertid at det fortsatt finnes et stort forbedringspotensial rundt bruken av VAR.

– Det er to elementer som jeg tror påvirker hele omdømmet til VAR. For det første gjør vi for mange sjekker, og de tar samtidig for lang tid. Det påvirker flyten, og det er noe vi er klar over.

– Det er til en viss grad likevel forståelig med tanke på presset som er lagt på de som tar avgjørelsene, både fra oss selv, mediene og supporterne, forklarer Scholes.

– For det andre er opplevelsen av VAR for stadionsupporterne dårlig. Det er langt fra godt nok, og vi vet det. Det påvirker supporternes glede ved idretten, og det er noe vi må endre, legger han til.

TAR TID: – Opplevelsen av VAR for stadionsupporterne dårlig, erkjenner PL-toppen. Foto: Chris Radburn / Reuters

Mener mye er positivt

Ligaens fotballsjef er imidlertid klar på det er mye positivt som har kommet med implementeringen av VAR.

– Hvis formålet med verktøyet er å oppnå flere presise avgjørelser, har det vært en klar suksess. Vi slår oss uansett ikke til ro med det, og vi ønsker å forbedre oss.

Verktøyet ble implementert i Premier League foran 2019/2020-sesongen.