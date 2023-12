Refser United: – Milevis unna

Manchester United gikk på nok et tap denne sesongen, da West Ham ble for sterke på London Stadium.

– Det er så å si ingen i Manchester United som er i nærheten av sitt beste nivå, og som lag er de milevis unna de beste lagene i Premier League akkurat nå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om de «de røde djevlene».

Erik ten Hag og co. har tapt 13 kamper av 26 i alle turneringer denne sesongen.

Åtte av tapene har kommet i Premier League.

– 8 tap på 18 kamper forteller alt om hvor skuffende denne sesongen har vært, og når man legger til at de forsvant ut av gruppespillet i Champions League, så er det lett å forstå hvorfor ingen kan ha særlig stor tro på at ten Hag skal skape noe storlag ut av denne spillerstallen, argumenterer Mathisen.



FORTVILER: Marcus Rashford gjorde et svakt innhopp for United. Foto: Ben Stansall / AFP

Reagerer på sluttminuttene

Sjefskribent i den lokale avisen Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, har fulgt klubben tett i er årrekke, og satte ord på nedturen på London Stadium.

– Fire kamper uten mål, en målforskjell på -5, og flere tap denne sesongen enn hele fjorårssesongen, utgjør nok en krise for United, skriver Luckhurst.

Sett av millioner

Han var på plass under 0-2-tapet, og observerte én ting etter kampslutt.

– En ung Manchester United-supporter så ut til å tørke en tåre, og den nedre delen av borteseksjonen tømtes lenge før siste spark.

– Håpet til United-supportere er så tappet at sene comeback fremstår utelukket, skriver skjefsskribenten.

Erik ten Hag svarte på det tilsynelatende manglende forsøket på et comeback.

– Vi prøvde. West Ham evnet ikke å løpe bak oss i store deler av kampen, men så fikk de et mål, og det oppmuntrer selvfølgelig motstanderen.

– Fra det tidspunktet så forsvarte de (West Ham) egen boks svært aggressivt, og det var vanskelig å skape sjanser etter det, sa United-manageren til BBC.

SETTER PRIS PÅ STØTTEN: Midtbanejuvelen Kobbie Mainoo takker for støtten fra de tilreisende. Foto: Ben Stansall / AFP

– Handler ikke bare om Højlund

Eivind B. Holth, som er journalist i United.no og medlem av supporterklubbens podkast, mener særlig én ting bør bekymre klubben.



– Det mest bekymringsverdige er mangelen på scoringer. Fire på rad uten scoring kan ikke Ten Hag være bekjent av. Han kom fra et Ajax som en trener som skulle sørge for at United ble en scoringsmaskin igjen.

– Det handler ikke bare om Højlund. Det er laget som ikke scorer mål, ikke bare dansken. Trusselen er ikke større når Rashford spiller der, mener Holth.



DÅRLIG START: Rasmus Højlund fikk lite å jobbe med mot West Ham lørdag. Foto: Ben Stansall / AFP

Rasmus Højlund står nå uten Premier League-scoring på fjorten kamper denne sesongen.

Manchester United har spilt fire kamper på rad uten å score mål – for første gang siden 1992.

– Vi så en reaksjon på Anfield, men den ble ikke fulgt opp i dag, mener Holth.



Manchester United møter Aston Villa på Old Trafford tirsdag.