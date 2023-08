Refser overgang: – Pinlig

I helgen: Se LaLiga på TV 2 Play.

– Pinlig, kommenterte Real Madrid-stjernen på fotballreporteren Fabrizio Romanos innlegg om overgangen.

Kommentaren har vakt stor oppsikt og er omtalt av store medier som Marca og As.

Det er Celta Vigos Gabri Veiga som skal ha bestemt seg for å takke ja til en overgang til Al-Ahli.

«Saudi-klubben ønsker å investere i verdens ypperste talenter – og nå har de også fått tak i juvelen Gabri Veiga», skrev Romano natt til torsdag.

STORTALENT: Gabri Veiga skal ha vært på radaren til flere europeiske storklubber. Foto: Lalo R. Villar

Gjennom sommeren har den 21 år gamle midtbanespilleren vært koblet til storklubber som Real Madrid, Barcelona, Manchester United og PSG og Chelsea, ifølge AS.

Senest var han tett koblet til den regjerende italienske seriemesteren Napoli.

Veigas overgang til Saudi-Arabia er ikke kunngjort ennå. Celta Vigo-trener Rafael Benítez la imidlertid ikke skjul på at den er nært forestående på en pressekonferanse torsdag.

– Det er en situasjon som endrer livet for ham og familien hans til det bedre. Det er smertefullt for klubben, men det kan bli en veldig gunstig handel for oss i fremtiden, sa Benítez, ifølge As.