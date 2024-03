Refser Norge: – Sånn kan det ikke se ut

ULLEVAAL (TV 2): Oscar Bobb (20) leverte magi for Norge, men så sviktet det i de bakre rekkene igjen for Solbakken og co.

Norge-Tsjekkia 1–2

Saken oppdateres med reaksjoner fra Ullevaal.

Norge tapte mot Tsjekkia etter at Antonin Barak hamret inn et frispark på tampen.

– Det er en trist norsk utgave. Det blir en ny begredelig opplevelse: Det verste de kunne få. Når Norge tar ledelsen, så skal de være bedre å forsvare den. Vi skaper ikke nok, kommenterte Simen Stamsø-Møller etter kampen.

Kaptein Martin Ødegaard møtte TV 2 etter kampen.

– Det er frustrerende at vi taper på den måten vi gjør. Jeg synes vi er det beste laget. Men det er litt som vi har snakket om før: Det er mye bra, men så er det noen detaljer og avgjørelser som vi er nødt til å bli bedre på, sier drammenseren.

– Hvorfor blir det sånn?

– Vi slipper inn to veldig enkle mål, og så er vi ikke effektive nok i motstanderes boks. Vi gjør mye bra vi må ta med oss videre, og så må vi forbedre enkelte detaljer, mener kapteinen.

Norge kommer fra en skuffende EM-kvalik der for svakt forsvarsspill kostet Solbakkens menn dyrt.

TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen ser litt av de samme tendensene.

– Det er mye av de samme tingene. Vi slipper inn enkle mål, og det er forsvarsproblemer, sier eksperten etter tapet.

Særlig på 1-1-scoringen glapp det fullstendig for det norske forsvaret.

– Det er litt déjà vu på det målet. Fredrik (Bjørkan) støter ut av fireren, som han ikke skal. Så løper en midtstopper ut, og så blir det forflytninger og så markerer vi hverandre istedenfor tsjekkere, sier Ståle Solbakken til TV 2.



Til tross for at det kun er en privatlandskamp, så erkjenner landslagssjefen at det er kjipt å glippe igjen.

– Men for oss, og den situasjonen vi har vært i, der vi har følt at vi har hatt mye stang ut – og med tanke på at vi har jobbet med å unngå akkurat et slikt mål som det første – så er det er ingen god følelse, sier Solbakken etter tapet.

Bobb-show

Med både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard fra start, tok Norge imot Tsjekkia på Ullevaal.

Men det var Haalands klubbkamerat i Manchester City, Oscar Bobb, som på briljant vis driblet seg forbi to tsjekkere og hamret Ståle Solbakkens menn i føringen.

– Hva i alle dager er det som skjer? Det er ren magi fra Oscar Bobb. Han er allerede oppe i to landslagsmål, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Se Bobbs frekke scoring under!

– Sånn kan det ikke se ut

Men etter scoringen løftet bortelaget seg, og fikk til slutt utligningen sin etter en heading fra David Zima.

Det var tre tsjekkiske spillere i Norges boks som sto klare til å omsette Tomáš Součeks innlegg.

– Vi er ikke plass der vi skal være. Sånn kan det ikke se ut, sa ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller om Norges forsvarsspill.

– Vi er tilbake til gamle synder. Hva er det som skjer på bakre stolpe? fulgte kollega Morten Langli opp i pausen.



Ny Norge-smell

Anført av Erling Braut Haaland jaget Ståle Solbakkens menn scoring etter pause.

Jærbuen var farlig frempå ved to anledninger, men klarte ikke å overliste den tsjekkiske målvakten.

En målløs Haaland ble til slutt tatt av et kvarter før slutt.

– Det har ikke vært hans dag, konstaterte Stamsø-Møller.

Og vondt ble til verre for Norge. Andreas Hanche-OlsenHanche-Olsen ga vekk et frispark rett utenfor 16-meteren.

Og det banket Antonin Barak inn forbi Nyland. Dermed taper Norge 1–2.