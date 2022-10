Redd marerittet skal gjentas: – Grunn til å frykte at han har tatt skade

Skadetrøbbel har spolert mye av de siste to årene for Ansu Fati. Barcelona kvier seg for å slå opp skaden nok en gang.

SKADEPLAGET: 2022 har vært et tøft år for Ansu Fati. Foto: Lalo R. Villar

Ansu Fati var omtrent en liten guttunge da han debuterte for Barcelona som 16-åring i 2019. Han ble også tidenes yngste målscorer i Champions League da han knapt hadde fylt 17 år.

Tre år senere er talentet fortsatt ubestridt stort, men den unge spanjolen har støtt på utfordringer det siste året. Skader er stikkordet.

I november 2020 pådro han seg en brutal kneskade som satte han ute av spill et snaut år.

I disse dager for ett år siden var spanjolen tilbake i aksjon for Barcelona.

– Han kom for tidlig tilbake fra den første alvorlige skaden hans. Det har vært et traume for ham og klubben, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Ikke like rå

Fati holdt bare i åtte kamper i alle turneringer før han forsvant ut igjen. Det ble to kamper i januar 2022, men så var han ikke i aksjon igjen før på slutten av sesongen. Likevel var forrige LaLiga-start helt tilbake i november 2021.

Denne sesongen har stjerneskuddet kommet inn fra benken i samtlige kamper for katalanerne. I Champions League fikk han en sjelden start i oppgjøret mot Viktoria Plzen.

– Han er ikke like rå, men utgjør en forskjell når han kommer innpå. Samtidig virker det som han har et gir eller to å gå på. Om han er preget mentalt er vanskelig å si, sier Stamsø-Møller.

2002-modellen har likevel vist tegn til form innledningsvis. Han har scoret to mål og bidratt med to målgivende pasninger fordelt på bare 150 minutter.

Ifølge den spanske avisen AS føler ikke klubben at han er 100% klar enda.

– Hastigheten og kraften hans er som vanlig, men han mangler litt gnist. Han gir følelsen av at han spiller med håndbrekket på, blir kilder til AS sitert på.

Stamsø-Møller er overbevist om at den begrensende spilletiden skyldes at Barcelona ikke vil slippe ham til for tidlig som de gjorde forrige høst - og ikke manglende tillit fra Xavi.

– Hadde alle andre vært på et så høyt nivå at det hadde vært umulig å gå han inn på laget kunne man tenkt i de baner. Men i den beste elleveren ville han spilt med Lewandowski og Dembélé fremme.

MER GLEDE I VENTE?: I august var Ansu Fati involvert i tre scoringer på 25 minutter borte mot Real Sociedad. Foto: Alvaro Barrientos

Hva skjer med VM?

Før skaden i 2020 trollbandt han supporterne, men siden har han knapt fått vist frem talentet sitt. Da er jo spørsmålet om hvor god han er nå.

– Det er grunn til å frykte at han hatt tatt skade av alt dette. Det er vanskelig å vite omfang og hvordan dette preger fremtiden. Det er jo eksempler på unge spillere som skulle dominere verden - men ble ødelagt av skader, sier eksperten.

Snart er det VM, noe Fati sannsynligvis er sugen etter å være med på.

– Jeg tror han kommer inn i troppen og blir viktig for Spania. Men da må han spille, men det er midtukekamper hele veien som kan gi han mer kamptrening. Luis Enrique har veldig sans for Fati, og som kan være en «gamechanger». Og Spania, de kan vinne VM.