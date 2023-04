Real Madrid ydmyket Barça på Camp Nou

Det ble rene festkvelden for Real Madrid og Karim Benzema på Camp Nou, som tok seg videre til finalen i Copa Del Rey.

Barcelona – Real Madrid 0-4 (1-4 sammenlagt)

Se alle målene i videovinduet øverst. Med tillatelse fra VG+.

Barcelona hadde et godt utgangspunkt før returkampen på hjemmebane mot Real Madrid.

Men på hjemmebane ble de fullstendig overkjørt av rivalen.

Barcelona, som leder 12 poeng over Real Madrid i LaLiga, så målene renne inn bak seg. Real Madrid ga seg ikke før det stod 4-0, og de hvitkledde er dermed enkelt videre til finalen.



Der møter de Osasuna.

JUBEL: Real Madrid senket Barcelona og er klar for finalen i Copa del Ray. Foto: Albert Gea

Hett oppgjør

Ti minutter inn i oppgjøret ropte supporterne «Messi, Messi, Messi», tydelig med ett sterkt ønske om å hente superspissen tilbake til storklubben.

I slutten av mars avslørte nemlig Barcelonas visepresident Rafael Yuste at han har hatt samtaler med argentineren og hans representanter om en mulig retur til sommeren, ifølge The Athletic.

En som ikke brydde seg om supporternes ønskerop, var Real Madrids Vinicius junior. Han startet det som ble en festkveld for bortelaget.

Brasilianeren, som havnet i heftig krangel med Barcelonas Gavi tidligere i kampen, sendte Real Madrid i ledelsen rett før lagene gikk til pause.

Se situasjonen her. Med tillatelse fra VG+.

Karim Benzema doblet på lekkert vis satte 2-0 fire minutter etter hvilen, før han scoret sitt andre for kvelden etter 58 minutter.

To minutter senere var Rodrygo nær nok en nettkjenning på Camp Nou, men en unøyaktig pasning fra Luca Modric gjorde at Barcelona slapp unna nok et baklengsmål.

Foto: ALBERT GEA

Hat trick - igjen

Benzema fullførte sitt andre hat trick på fire dager da han scoret Real Madrids fjerde mål for kvelden etter 81 minutter. Angrepsspilleren scoret også tre mål (på seks minutter!) da Madrid kjørte over Real Valladolid i LaLiga søndag.

Med 4-0 seier i returkampen endte semifinalen 4-1 sammenlagt til Real Madrid, som dermed er videre til finalen i Copa Del Rey.

Der møter de Osasuna, som slo Athletic Bilbao 2-1 over to kamper. Cupfinalen spilles 6. mai i på olympiastadion i Sevilla.