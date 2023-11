Real Madrid-stjerne med Haaland-bønn i TV 2-intervju

– Ouf! Haaland er brutal, gliser Vinícius Júnior bredt til TV 2.

Den mest presise oversettelsen av det spanske kraftuttrykket ville vært «fantastisk», «helt rå» eller «ekstremt imponerende», men den bokstavelige oversettelsen må også sies å passe for anledningen.

Brasil og Real Madrids superstjerne snakker nemlig om Erling Braut Haaland, sin ni dager yngre konkurrent i toppen av verdensfotballen.

Nå som Lionel Messi og Cristiano Ronaldos tid i den europeiske eliten er over, utgjør de to 23-åringene en viktig del av generasjonen som forventes å plukke opp hansken.

De fleste forventer at brassen og nordmannen, i tillegg til franske Kylian Mbappé (24) og engelske Jude Bellingham (20), vil være blant spillerne som lyser opp de store Champions League-kveldene og konkurrerer om Ballon d'Or-trofeet det neste tiåret.

– En helt enorm fotballspiller. Jeg håper han kan fortsette å score så mange mål, fortsetter Vinícius Júnior om Haaland.

– Stor fan

De to møttes for første gang på banen da Real Madrid og Manchester City spilte semifinaler i Champions League i mai. Etter kampslutt på Santiago Bernabéu var tonen svært god. Det gjenspeiler seg også i Madrid-stjernens ord:

– Han er flott for fotballen. Jeg er en stor fan av Haaland.

Så sender Real Madrids nummer syv en beskjed som vil sende frysninger nedover ryggen på konkurrentene i verdensfotballen.

– Jeg håper vi kan spille sammen en dag, sier Vinícius.

– I Madrid?

– Hehe, det vet jeg ikke. Vi får se, svarer han – vel vitende om at Real Madrid har blitt sterkt koblet til Haaland de siste årene.

– Vanskelig å komme seg ut

For «Vini Jr.» virker den kortsiktige fremtiden å være skrevet i stein: Dagen etter at han snakket med TV 2 på den rød løperen i Paris, ble det offentliggjort at han har signert en fireårig kontraktsforlengelse med Real Madrid.

Vinícius var på Ballon d'Or-galaen i Paris for å motta Sócrates-prisen for sitt samfunnsarbeid. Han har opprettet en stiftelse som støtter teknologi for å utdanne underprivilegerte brasilianske barn, og har i tillegg stått frem som en viktig frontfigur i kampen mot rasisme.

– Jeg er veldig glad for å fått prisen. Det er en pris jeg dediserer til alle barn i Brasil som tror på at de en dag kan stå her og gjøre det jeg gjør. Men også for å vise at det er mulig å komme seg ut i verden, sier Vinícius Júnior til TV 2 og legger til:

– Det er svært vanskelig å komme seg ut derfra. Jeg kom meg hit, så de kan få tro på at de kan klare det. Og jeg vil fortsette å hjelpe dem til en god fremtid.

Både Real Madrid og Manchester City skal i aksjon i Champions League denne uken.

City spiller hjemme mot Young Boys tirsdag kveld, men det er usikkert om Haaland spiller etter skaden han pådro seg lørdag. Kampen vises på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play fra klokken 20.30.

Real Madrid mot SC Braga ser du på TV 2 Play onsdag klokken 21.00.