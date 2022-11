Real Madrid-smell etter VAR-drama

Rayo Vallecano - Real Madrid 3-2

Se VAR-dramatikken som utspilte seg på Rayo Vallecanos vinnermål i videovinduet under!

Etter uavgjort hjemme mot Girona sist runde fulgte Carlo Ancelottis mannskap opp med et overraskende tap mot Rayo Vallecano.

Santi Comesaña rystet den regjerende seriemesteren etter fem minutter. Luka Modric og Éder Militão snudde kampen, men Alvaro Garcia utlignet i det som var en målrik første omgang.

I andre omgang fikk hjemmelaget straffespark og etter to forsøk kunne Oscar Trejo juble. Keeper Thibaut Courtois var nemlig for langt ute fra streken da han reddet forsøket.

Tapet fører til slakt i spanske medier.

«Madrids klokke har stoppet. Etter hvert som VM har nærmet seg, har laget avtatt til det traff bunnen i Vallecas, hvor det ga opp ledelsen og mye av sitt gode image fra de første månedene», skriver AS.

– Et resignert og VM-fokusert Madrid led sitt første nederlag i ligaen mot et elektriskt Rayo, som var skarpe og overlegne i holdning og spill ... Madrid må «skjerpe seg» om de skal ta ledelsen tilbake, skriver Tomás Roncero, sjefredaktør for Real Madrid-seksjonen i Diario AS.

SKUFFELSE: Real Madrid-kaptein Luka Modric. Foto: Manu Fernandez

Nederlaget gjør at Real Madrid fortsatt har Barcelona foran seg på tabellen. Det skiller nå to poeng mellom erkerivalene på første- og andreplass.

– Og etter 13 kamper - så er plutselig utskjelte «Barca» på topp. Ingen enkle kamper i Spania, skriver TV 2s fotballekspert Morten Langli på Twitter.

Og etter 13 kamper - så er plutselig utskjelte Barca på topp. Ingen enkle kamper i Spania… 👀🇪🇸⚽️ — morten langli (@skolemorten) November 7, 2022

Igjen måtte Los Blancos klare seg uten superspiss Karim Benzema, som fremdeles sliter med en skade.

Sjokkåpning

Det var vertene som fikk en drømmestart på oppgjøret. Real Madrid-produkt Fran Garcia kom stormende på overlapp og la hardt inn. Der ventet Santi Comesaña som lekkert plasserte inn ledelse.

– De ryster Real Madrid fra start her og avslutningen er jo strålende, kommenterte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Se Comesaña sjokkere Real Madrid i videovinduet under:

Mål: Comesaña (RVAL) 1-0 (5)

Ti minutter før pause gikk Marco Asensio i bakken og kantspilleren ropte på straffe. Etter en VAR-sjekk ble spanjolens bønner hørt.

Fra straffemerket var kaptein Modric iskald, som sendte keeper Stole Dimitrievski en vei og ballen en annen.

Kort tid senere var kampen snudd og Asensio var igjen involvert. Kantspilleren pisket en corner på pannen til forsvarskjempe Éder Militão, som mesterlig steg til værs og headet inn 2-1.

– Han opphever tyngdekraften med det hodestøtet, utbrøt kommentator Osnes begeistret.

Se Militãos prestasjon i videovinduet under:

Svarte nådeløst

Idet man trodde Real Madrid skulle gå til pause på det resultatet svarte hjemmelaget. Isi Palazon fant Alvaro Garcia med hodet og kantkollegaen hamret ballen i nettet.

– Den er så hard og skjebnebestemt til å havne i nettet. Det er så mye vilje, kommenterte Osnes.

Hjemmelaget opprettholdt trykket etter hvilen. Energi var det også i trener Andoni Sagarna som ble utvist etter flere protester mot dommerne.

Temperaturen skulle bli enda høyere like etter, da de hvitkledde fikk straffespark. Dani Carvajal handset i feltet og dommer Juan Martinez pekte på merket etter en ny titt på VAR-skjermen.

Oscar Trejo steppet fram og Courtois reddet, men forsøket måtte tas på ny etter at belgieren var for ivrig ut fra linja. Da klarte Trejo å overliste den høyreiste keeperen.

Flere mål ble det ikke og Real Madrid-stjernene måtte gå frustrerte av banen uten poeng.