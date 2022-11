Real Madrid slapp med skrekken - fikk etterlengtet opptur før VM

Real Madrid - Cádiz 2-1 (1-0)

Etter ett poeng mot Girona og Rayo Vallecano, har Real Madrid gitt fra seg tabelltoppen til Barcelona i LaLiga. Hjemme mot bunnlaget Cádiz handlet det om å gå inn til VM-pausen med en avstand på to - og ikke fem poeng til rivalen.

Uten en småskadet Karim Benzema som lader opp til VM, måtte Carlo Ancelottis spillere slite for de tre poengene.

Men scoringer fra Éder Militão og Toni Kroos sørget for at det ble 2-1-seier, og en brukbar følelse før VM.

Avstanden er dermed på to poeng opp til Barcelona.

Nydelig Kroos-mål

Nær årets mål

Bortelaget var nær en sjokkledelse tidlig i kampen. Fra 33 meter fyrte Cádiz-back Alfonso Espino av, og ballen sneiet tverrligger.

Det var en frustrerende 1. omgang for Real Madrid, og spesielt brasilianerne Vinicius Junior og Rodrygo gjorde mye ut av seg. Førstnevnte fikk gult kort for en finger i ansiktet.

FIKK GULT KORT: Vincius Junior var hissig før pause.

Sinnet ble snudd til glede før pausen. Stopper Éder Militão hang igjen på et hjørnespark, og sto i grenseland til offside da et innlegg ble slått inn. Han var på riktig side, og nikket inn ledelsen helt alene foran mål.

– Han timer det helt perfekt, utbrøt kommentator Robin Grov.

Tabbe

Oppgaven så dermed tøff ut for de gulkledde. Hjemmelaget fortsatte å kjøre på, og skapte flere gode muligheter.

Ledelsen ble doblet, og for et mål av Toni Kroos. Ballen spratt ut til tyskeren, som på volley banket inn et skudd fra over 20 meter.

– For en suser. Et vanvittig drag i det skuddet der, sa Grov.

–Da ballen kom, var det umulig å treffe den med innsiden, sier Kroos om målet sitt til DAZN.

Vanvittig Modric-bom: – Skal bare spasere den inn

Men Cádiz ga seg ikke. En mislykket pasning mot mål burde Thibaut Courtois fanget enkelt, men ballen glapp ut av grepet.

På den andre returen var Lucas Pérez våken, og vekket liv i kampen.

– Merkelig keeperspill. Det kunne blitt veldig kostbart, konkluderte TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.