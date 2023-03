Real Madrid sendte Liverpool ut av Europa: – Klasseforskjell

Real Madrid - Liverpool 1-0 (6-2 sammenlagt)

Real Madrid er klare for Champions League-kvartfinalen med 6-2 sammenlagt over Liverpool.

– Det beste laget gikk videre. Sånn er det. Mine lag har alltid måttet spille opp mot sitt ypperste for å vinne i Champions League, spesielt i disse kampene. Real Madrid var det beste laget i tre av fire omganger. Første omgang på Anfield likte jeg, selv om det sto 2-2, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til TV 2.

Liverpool måtte utrette et mirakel for å ta seg videre etter 2-5-tapet mot Real Madrid hjemme på Anfield for drøyt tre uker siden.

Det skjedde aldri.

– Det er realiteten, og det er tøft. Forhåpentligvis kan vi finne tilbake til stabiliteten vi har hatt de siste årene. Det jobber vi for hver dag, sier Liverpool-stopper Virgil van Dijk til TV 2.

Karim Benzema scoret kampens eneste mål i returkampen på Santiago Bernabéu.

– Det er dette vi trener for, og vi er definitivt glade for å ha slått ut en sterk motstander. Vi er glade, sier Real Madrid-stopper Antonio Rüdiger til TV 2.

– Klopp mister det litt

– Vi er veldig glade. Liverpool er alltid en tøff motstander, så vi var ikke spesielt glade da trekningen ble gjort, men vi leverte to gode kamper mot dem, sier Real Madrid-målvakt Thibaut Courtois til TV 2.

Tror Klopp er forvirret

Liverpools sesong kommer til å ende uten trofeer.

– Som ventet er den største forskjellen på den sentrale midtbanen. Det er klasseforskjell fra Liverpool til Real Madrid. Det er heller ikke så rart når Liverpool har spillere ute, men det Real Madrid kan stille med er av vanvittig høy klasse, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Man kan faktisk argumentere for at Liverpool var det beste laget da de tapte Champions League for ikke så lenge siden, men her var det ingen tvil. Liverpool er blitt et dårligere fotballag og vant veldig fortjent, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Erik Thorstvedt mener det er vanskelig å forklare Liverpools plutselig fall. Han mener de skal slite med å komme seg til Champions League neste sesong.

– Jeg tror Klopp også er litt forvirret, men han er den rette mannen. De har mer enn nok med å komme gjennom denne sesongen. Og topp fire tror jeg blir veldig vanskelig, sier den tidligere målvakten.

Skriker av smerte etter scoring

Ville Alisson-redninger

Liverpool fikk den første gode målsjansen da Mohamed Salah stakk gjennom Darwin Núñez, men uruguayaneren kom for skrått på til å sette Real Madrid-målvakt Thibaut Courtois på skikkelig prøve.

Så tok Real Madrid over og skapte store muligheter. Alisson Becker i Liverpool-målet stoppet imidlertid spanjolene. Først sto han i veien for Vinícius Júniors heading med en nydelig redning med overarmen.

Alisson slo en suser fra Eduardo Camavinga i tverrliggeren like etter.

Liverpool kom bedre med igjen etter hvert, og Courtois var i full strekk da det nærmet seg pause på et forsøk i lengste fra Núñez.

– Liverpool har prøvd, men Real Madrid har egentlig vært det beste laget, oppsummerte TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Benzema våknet

I begynnelsen av andre omgang var Federico Valverde alene gjennom, men igjen vartet Alisson opp med en fantastisk redning.

Utover i andre omgang våknet Karim Benzema også. Etter å ha avsluttet utenfor på flere brukbare muligheter, satt den tolv minutter før full tid. Vinícius lå nede innenfor Liverpools 16-meter, men liggende fikk han spilt ballen til Benzema, som trillet inn 1-0.

I målfeiringen begynte Benzema plutselig å halte. Franskmannen fikk etter hvert behandling på sidelinjen, før han ble byttet ut.

HALTET: Karim Benzema tok seg til leggen. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Fredag formiddag trekkes kvartfinalene i Champions League.