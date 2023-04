Real Madrid lekte med Chelsea: – Det stinker City i semifinalen

Tittelforsvarer Real Madrid tok et langt sted mot Champions League-semifinale etter sterk seier på Santiago Bernabeu.

Real Madrid – Chelsea 2-0

Det ble Real Madrid-show da den spanske storklubben møtte Chelsea i den første av to kvartfinaler.

På Santiago Bernabeu satte lagets stjernespiller Karim Benzema inn 1-0 etter lekkert angrepsspill. Chelsea ble redusert til ti mann den siste halvtimen da Ben Chilwell fikk direkte rødt kort, og vertene utnyttet det med å doble ledelsen signert innbytter Marco Asensio etter 70 minutter.

– Det stinker Manchester City mot Real Madrid i semifinalen, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

City slo Bayern München 3-0 i kvartfinalen tirsdag og er på god vei mot semifinale. Det samme er Real Madrid etter 2-0-seieren over Chelsea.

Real Madrids Toni Kroos var godt fornøyd med resultatet, men understreker at det venter et oppgjør til.

– Vi har to-tre situasjoner hvor vi trenger keeper, som gjorde en god prestasjon som alltid. Vi hadde kontroll, skapte noen bra sjanser og er fornøyd med resultatet. Men Chelsea vil gi alt de kan for å gjøre det vanskelig for oss, sier Kroos til TV 2.

– De store kampene motiverer oss kanskje litt mer, fortsetter han.

– Ustoppelig

Han får støtte av klubbens sisteskanse Thabait Courtois.

– Vi vet at det blir en vanskelig kamp neste uke, så jobben er bare halvgjort og langt fra over som i fjor. Vi håper at vi ikke kopierer det. De kom hit og vant 3-1. Vi må starte bra neste uke og forhåpentligvis vinne, sier Courtois etter kampen.

TV 2s fotballekspert hyller den regjerende Champions League-vinneren for prestasjonen de leverte på hjemmebane.

– Chelsea skal ha et lite håp, men det er ikke veldig stort. Real Madrid viste nok en gang klasse i Champions League. Benzema var til tider ustoppelig og kommer til å være minst like vanskelig å møte i London, fortsetter Mathisen.

Benzemagi

Chelsea gikk rett i angrep på Santiago Bernabeu.

Etter kun minuttet spilt kom Joäo Félix alene gjennom med Thibaut Cortouis, men en svak avslutning ble reddet av Real Madrids sisteskanse.

Real Madrid ga fra seg store rom bakover, som Chelsea prøvde å utnytte. Kun minutter etter den første sjansen var The Blues farlig frempå igjen, men sjansen ble avverget.

Men det tok også fyr andre veien.

Etter 20 minutter slo Dani Cavajal en utmerket pasning over forsvaret og til Vinícius junior. Han prøvde å styre ballen mot lengste hjørne med skotuppen, men Kepa reagerte lynraskt og reddet.

Returen fikk han derimot gjort lite med. Den luktet Benzema, som enkelt styrte inn 1-0.

ENORM: Karim Benzema scoret kampens første mål etter godt angrepsspill. Foto: Oscar Del Pozo

– Kepa må gi retur, og hvem spiser returer? Det gjør Benzema, utropte TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker.

Santiago Bernabeu gikk til himmels, og spesielt Cavajal ble hyllet av lagkameratene.

– Cavajal ser plutselig ut som Luka Modric idet han slår den pasningen i bakrom. Den er så fantastisk presis. Det er så vanskelig å treffe der, men han gjør det på vakreste måte og selvfølgelig er Benzema på plass på den returen, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Scoringen var Benzemas fjerde mål i årets Champions League-sesong på sju kamper, og hans 26 mål i alle turneringer.

– Der satt én til for en av Champions League-historiens største, for ikke å si en av Real Madrids aller største, kommenterte Alsaker.

– For en renessanse han har hatt etter at Cristiano Ronaldo forlot klubben. Han har bare vokst og vokst til å bli en gigant. fortsetter han.

JAKTET RETUR: Kapa reddet den første gangen, men Karim Benzema jaktet returen og satte ballen i nettet. Foto: Juan Medina

Sendt i dusjen

Chelsea var nære å svare kun minutter senere, men Cortois vartet opp med en meget sterk redning i siste liten og fikk slått ballen unna.

Det ble svært vanskelig for Chelsea å komme tilbake i kampen da Ben Chilwell ble utvist før timen var spilt på Santiago Bernabeu.

Real Madrids Rodrygo fosset inn mot feltet, og Chilwell må rette opp i Cucurellas feil, som nærmest sov på jobb. Forsvarsspilleren nappet Rodrygo i armen like utenfor 16-meteren og Madrid-spilleren gikk i bakken.

Dermed ble det rødt kort og rett i garderoben for Chilwell, og ti mot elleve den siste halvtimen.

UTVIST: Ben Chilwell så det røde i kampen mot Real Madrid. Foto: Albert Gea

Perfekt grep

Fra sidelinjen byttet Real Madrid-manager Carlo Ancelotti inn Marco Asensio etter 70 minutter. Og det tok ikke lang tid før han viste seg frem.

På corner fikk en umarkert Asensio ballen fra 17 meter, og var meget presis da han brukte innsiden av foten og styrte ballen forbi hele Chelsea-forsvaret og bak en sjanseløs Kepa.

– Han kan dette gamet, Carlo Ancelotti. Inn med Asensio også går det kun et par minutter før han gjør 2-0, med venstrefoten, sa Alsaker.

– Se hvordan Chelsea sover her da, på defensiv dødball. Det er rett og slett håpløst forsvarsspill av hele Chelsea. Du kan ikke gjøre det. Å slippe inn et slikt mål på denne måten er et godt trekk av Ancelotti, men håpløst av Chelsea, kommenterte Mathisen.