Reagerte: – Hva gjør du?

Robert Lewandowski har bøttet inn mål for Barcelona denne sesongen. Polakken ble suveren toppscorer i LaLiga med 23 mål.

Sammen med konen Anna Lewandowska og døtrene Klara og Laura, virker de å ha funnet seg godt til rette i den katalanske storbyen.



TRIVES: Robert Lewandowski har hatt en strålende sesong i Barcelona. Foto: Joan Monfort

– Dette stedet har gjort meg lykkelig, og supporterne har støttet meg veldig. Atmosfæren i klubben er veldig bra, sa Lewandowski i et intervju med TV 2 tidligere i år.

Avslører tilbud

Men det er ikke bare Robert som er aktiv i hverdagen. Anna driver nemlig med karate.

Det har ført til at hun har fått flere tilbud, som hun avslører i podkasten WojewodzkiKedzierski.

– Jeg tok en kaffe med Slawomir Peszko, sjefen av KSW, og han ba meg prøve noe nytt. Han regnet med at det ville ta to år med forberedelser. Jeg sa til ham at jeg ville diskutere det med mannen min først, sier Anna Lewandowska.

KSW er det største MMA-forbundet i Polen. Det er en fullkontakt-kampsport som tillater leddlåsinger, kast, nedtakninger, kvelningsgrep, spark og slag med never, albuer og knær.

– Ville gjort det

En diskusjon med stjernekjæresten rakk ikke fotballfruen.

– Jeg forlot møtet og etter en time dukket det opp i media. Mannen min fant det ut gjennom pressen og spurte: «Anna, hva gjør du?».



Selv kan Anna Lewandowska vise til VM-bronse, men MMA ble det aldri noe av, etter Barcelona-profilens reaksjon.

– Jeg sa til Robert at hvis jeg ikke var hans kone, ville jeg sannsynligvis gjort det, sier hun.



PÅ PLASS: Anna Lewandowska på tribunen i kampen mellom Barcelona og Mallorca. Foto: Felipe Mondino

Barcelona vant LaLiga hele ti poeng foran erkerival Real Madrid denne sesongen, anført av spydspissen fra Polen.

– Det har vært et stort steg, men jeg liker meg her. Det var en stor utfordring å dra hit, men nå ser jeg bare frem til fortsettelsen, uttalte han til TV 2.