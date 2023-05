Reagerer på sjokkrykter: – Mistenkelig

At Neymar (31) kobles til Manchester United får flere til å tro at det er noe annet som ligger bak.

SPEKULASJONER: Manchester Uniteds interesse for Neymar kan være et virkemiddel rundt klubbens eiersituasjon, spår ekspert. Foto: Franck Fife

Mandag slo den franske avisen L'Équipe opp at PSG-superstjernen Neymar skal være aktuell for en overgang til Manchester United.

Neymar har kontrakt med den franske hovedstadsklubben til sommeren 2027, men de vil ikke stå i veien for en overgang, meldte avisen.

Samtidig skrev Mark Ogden i ESPN at det ikke er sannhet i at dagens Manchester United-regime ønsker seg PSG-profilen.

En annen som reagerer på spekulasjonene er Tor-Kristian Karlsen.

– Det får meg til å undres om det er andre enn den nåværende ledelsen i klubben, inkludert Erik ten Hag, som står bak denne påståtte interessen, sier Karlsen.

Han har lang erfaring som fotballspeider og har vært sportsdirektør i Monaco.

– OPPSIKTSVEKKENDE, sier Tor-Kristian Karlsen. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

Fotball-kjenneren peker på timingen og faktum at forhandlingene av et oppkjøp av Manchester-klubben drøyer ut.

Han tror nemlig ikke det er tilfeldig at Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, emiren av Qatar, er interessert i å kjøpe klubben og at PSG eies av Qatar Sports Investment.

– Derfor er det fristende å spekulere om denne merkelige Neymar-interessen skal brukes som et slags virkemiddel for å skape entusiasme rundt det qatarske budet i et slags «se hvem som kommer dersom vi tar over klubben»-budskap, sier Karlsen.

Dette vekker umiddelbar mistanke om at Qatar-gjengen koker sammen noe etter «Hvis vi tar over klubben, kommer Neymar!»-oppskriften (som om dét skulle være noe å friste med…) https://t.co/BOY3cEhOvd — TK Karlsen (@tkknamely) May 22, 2023

Det er også andre faktorer den tidligere fotballspeideren sliter med å forstå.

– Dessuten skulle det være svært oppsiktsvekkende om de nåværende eierne, som tross alt vurderer konkrete tilbud på å selge den kontrollerende andelen av klubben, skulle signere en spiller som Neymar med alt av kostnader det skulle medføre.

RYKTER: Neymar har de siste dagene blitt koblet til Manchester United. Foto: Franck Fife

– Bråkebøtte

Klubbens nåværende eiere, den amerikanske Glazer-familien, har for lengst varslet at de vil se på alternativene for salg av klubben, men en bekreftelse av ny eier har latt vente på seg.

Den britiske milliardæren Sir Jim Ratcliffe har også vært en het kandidat som ny United-eier.

Eivind Holth, journalist i United.no, støtter teorien om at det kan virke som noen trekker i trådene.

– Sheikh Jassim er inne i en oppkjøpsrunde, men det er jo fullstendig uavklart. Det er på ingen måte opplest og vedtatt at at Qatar skal ta over, men Neymar kan være et trekk i prosessen.

Holth tror lite på at en United-overgang for Neymar vil skje og har selv fått rapporter om at det ikke er en storsignering rundt hjørnet.

– Min første tanke var at dette lukter «Team Neymar» og det er ikke unaturlig at det blir bevegelse rundt mai-tider. Jeg er tvilende til om dette er reelt eller et slags stunt.

Både Holth og Karlsen ser ikke for seg at Neymar er i Ten Hags planer.

– Bråkebøtten og fotballspilleren Neymar er vanskelig å se for seg skal passe inn i prosjektet, sier united.no-journalisten.

– At Erik ten Hag skulle ønske å hente Neymar i kjølvannet av alt snakket om kulturbygging og et taktisk konsept som omhandler høyt press og tidlig gjenvinning, virker meget lite troverdig, sier Karlsen og fortsetter:

– Det går ikke opp i mitt hode. Jeg kan ikke forestille meg at Neymar figurerer på noen av nederlenderens ønskelister. Derfor synes jeg det hele virker mistenkelig.

Karlsen legger til at dersom en interesse faktisk eksisterer, er det nærliggende å anta at den stammer fra andre enn de som faktisk har ansvaret for stallplanleggingen.

Klar beskjed

Holth er klar på at Neymar ikke er passende spiller til Manchester United.

– Da går store deler av budsjettet på en spiller som i hvert fall ikke er på vei oppover, eller spiller i posisjonen det trengs. Jeg er skeptisk. Med all respekt for fotballspilleren Neymar, men det er ikke det som står øverst på ønskelista.

Han ser blant annet på det å forlenge kontrakten til Marcus Rashford som en større prioritet.

– Det er viktigere å sikre seg stammen i laget og en avklaring rundt De Gea. En spiss, midtbanespiller, kanskje en stopper, er mer aktuelt, sier Holth.

PÅ TRIBUNEN: Neymar er ute med skade og ser her på PSGs kamp mot FC Lorient. Foto: Franck Fife

– For all del, skulle han faktisk bli Man Utd-spiller kan det godt hende at Neymar scorer 25 mål og blir en publikumshit på Old Trafford, men da er man tilbake til startstreken og Cristiano Ronaldo i 2021/2022-sesongen, sier Karlsen.

I november i fjor kvittet Ten Hag seg med Cristiano Ronaldo etter at portugiseren gikk knallhardt ut mot den nederlandske manageren, Glazer-familen og klubbledelsen.

– Da betydde enkeltindivider mer enn laget. Og ten Hag arbeider ikke etter den oppskriften, sier Karlsen.

Han mener det kun er tre klubber som har mulighet til å hente brasilianeren, i tillegg til Manchester United: Real Madrid, Manchester City og Chelsea.

– Men jeg tror verken Real Madrid eller Manchester City ønsker seg ham, spår Karlsen.