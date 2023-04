Reagerer på sjokk-scenene: – Veldig spesielt

Bodø/Glimt-leiren er ikke overrasket over dramaet som utspilte seg i Roma i går kveld.

Roma sikret semifinaleplass i Europaligaen på dramatisk vis med 4-1 over Feyenoord etter ekstraomganger og to røde kort.



Og spesielt det ene røde kortet stjal spalteplass etter kampen – med god grunn.

Etter en drøy halvtime fikk Salvatore Foti rødt kort etter et slag rettet mot Feyenoord-spiller Santiago Giménez.

Sistnevnte prøvde å få tak i ballen som hadde gått ut over sidelinja da Mourinho-assistenten gikk løs på ham.



AU: Assistent Salvatore Foti har nettopp vært i aksjon. Feyenoords Santiago Gimenez ligger på bakken. Foto: Alessandra Tarantino Les mer Foto: FILIPPO MONTEFORTE Les mer UTVIST: Anthony Taylor viser Roma-assistenten det røde kortet. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Les mer

– Det er jo veldig spesielt. Det er bare en part som kan ta tak i det, og det er de som er satt til å dømme og administrere kampen, sier Bodø/Glimt-assistent Morten Kalvenes til TV 2 om at Roma nok en gang er i søkelyset etter kontroverser på sidelinjen.

For litt over ett år siden slo Glimt nettopp Roma i Conference League. Den kampen ble husket for garderobebråket i etterkant.



Også senere har oppførselen til Romas trenerbenk vært et tema.

– Er det trist at de holder på sånn her?

– Ja, det kan du godt si. Men vi kan ikke sette oss ned og beklage oss over andre sin atferd. De prøver å tøye grensene og gjør det de kan for å prøve å vinne kampen, sier Kalvenes.

– Ikke har de forandret seg og ikke ser det ut til at de har tenkt å forandre seg. Det blir kontroverser og de som har jobben med å sette grensene og gi konsekvensene, må gjøre det, sier Kalvenes til TV 2.