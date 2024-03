Reagerer på oppførsel: – Gir avsmak

Se Nederland - Skottland på TV 2 Play fra klokken 20.30 fredag!

– Jeg støtter absolutt ikke alt vennene mine gjør, men jeg svikter dem ikke.



Memphis Depay har fått nederlandske aviser på nakken etter å ha vist støtte til tidligere landslagskamerat Quincy Promes.

I februar ble Promes dømt til fengsel i seks år for å ha smuglet store mengder kokain.

Likevel har duoen fortsatt og omgås, blant annet i Dubai der Promes ble pågrepet denne måneden.

– Uheldig

Nederlands landslaggsjef Ronald Koeman reagerer på valget og mener det vil kunne gi «avsmak» og skape «kritikk».

IKKE FORNØYD: Nederlands landslagssjef Ronald Koeman. Foto: Francois Lenoir

– Jeg ville ikke gjort det selv. Det er uheldig, uttalte Koeman på en pressekonferanse mandag.



Memphis har delt flere innlegg om vennen på sosiale medier, som i etterkant har blitt slettet.



– Jeg respekterer selvfølgelig det han (Koeman) sier, svarer angriperen dagen etter.

For tirsdag snakket Memphis for første gang etter Promes' dom under et medietreff på treningsanlegget i byen Zeist.

– Var ikke ment slik

– Innleggene mine om Quincy var ikke ment for å være provoserende. Vi var bare på ferie i Dubai med alle mulige slags venner.

I Dubai var det flere fotballstjerner av det kontroversielle slaget.

– Paul Pogba var også med. Vi hadde det bare hyggelig sammen. Det er alt jeg vil si, forteller Memphis.



Pogba er utestengt fra all fotball i fire år for å ha testet positivt på det forbudte stoffet testosteron.

VENNER: Memphis Depay og Paul Pogba under en prisutdeling i Manchester United. Foto: Anthony Devlin

Memphis legger vekt på at han har hatt et krevende liv i et vanskelig miljø. Broren har blant annet vært i fengsel i ti år.

– Men jeg får aldri spørsmål om ham. Jeg er også venn med Dani Alves og Benjamin Mendy. Jeg har aldri fått noen spørsmål om det før.



Alves er dømt til fire og et halvt år i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt.

Mendy ble blant annet siktet for voldtekt og voldtektsforsøk, men ble frikjent.

– Hvem er ansvarlig for å ødelegge navnet hans? Hvordan skal han få karrieren sin tilbake, skrev Memphis da nyheten ble kjent i fjor sommer.



REAGERER: Nederland-stjerne Memphis Depay. Foto: Andrew Boyers

Atletico-spissen står med fem scoringer i LaLiga denne sesongen.

30-åringen har tidligere spilt for storklubbene Barcelona og Manchester United.