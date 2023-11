Reagerer på lekkasjer: – For mye

– Vi er inne i en vanskelig periode med landslaget, og vi må erkjenne fakta. Det er også opp til forbundet å ta grep og ha en klar visjon for hva som blir det neste. Det er mye vi må jobbe med innad i laget, men også i forbundet.

Det sier Ada Hegerberg i et intervju med franske So Foot. Den norske fotballstjernen får blant annet spørsmål om VM-fiaskoen og hvorfor det ikke fungerte med Hege Riise som landslagssjef.

På sistnevnte spørsmål tar Hegerberg et oppgjør med lekkasjer underveis og i etterkant av VM.

– For det første var det for mye fra garderoben ute i pressen. Det er ikke en unnskyldning, sånn at det er sagt, men når du er en del av en gruppe, er det minste du kan forvente at om et problem oppstår blir det igjen i garderoben, sier 28-åringen og utdyper:

LEKKASJER: Ada Hegerberg reagerer på lekkasjer under og etter VM. Her sammen med daværende landslagstrener Hege Riise under kampen mot Japan. Foto: Lise Åserud/NTB.

– Så vi må jobbe for å ha en god gruppekultur, uansett hvem som er trener. Nå var det Hege Riise som tok konsekvensene fordi resultatene ikke var bra.



1. september ble det klart at Riise var ferdig som landslagssjef etter en grundig evaluering etter et skuffende VM. Noen dager før nyheten publiserte TV 2 en sak med opplysninger om at det var intern misnøye med landslagets assistenttrener Monica Knudsen.

Også under VM var det dramatikk: Stjernespiller Caroline Graham Hansen ble vraket til skjebnekampen mot Sveits av Riise – og gikk etterpå knallhardt ut. Graham Hansen beklaget senere uttalelsene.



Hegerberg understreker viktigheten av en klar plan for det videre arbeidet innad i landslaget.

– Nå må vi stille oss selv de riktige spørsmålene for å vite hvor vi vil. Beslutningene som forbundet tar fremover vil definere de neste årene for landslaget, sier hun.



– Det var bare dumhet



Hegerberg får også spørsmål om hetsen hun fikk knyttet til dataspillet EA Sports FC 24.

– Det var bare dumhet. Jeg mottok en fornærmende melding og snakket med agentene mine om det. De tok seg av det. Jeg viet ikke det så mye tid, bortsett fra den meldingen jeg delte. Det eneste som overrasket meg litt var at EA Sports brukte lang tid på å fikse problemet.



Det var i september at Hegerberg delte en lydmelding med sine følgere på Instagram. Avsenderen kom med en svært lite hyggelig karakteristikk av Lyon-stjernen.

Bakgrunnen var at Hegerbergs karakter på det ferske dataspillet EA Sports FC 24 inneholder en teknisk feil og er vanskelig å kontrollere.

«Hetsen Ada Hegerberg har mottatt er avskyelig og fullstendig uakseptabel. Vi har kontaktet Ada direkte for å tilby vår støtte», skrev spillprodusenten EA til TV 2 i etterkant.