Reagerer på kommentarer: – Kan være skadelig

Etter at Xavi Hernández annonserte at han gir seg etter sesongen, så har ryktene svirret rundt hvem som blir arvtageren på Camp Nou.

Siden 44-åringen slapp nyheten etter tapet mot Villarreal, har klubblegenden vært tydelig i sitt budskap.

– Jeg forlater klubben ettersom det har vært to og et halvt år i denne rollen, og jeg mener at hele prosessen med å være Barcelona-trener ikke er verdt det, sier han, gjengitt av The Athletic.

Livet som Barcelona-sjef er langt ifra en dans på roser, skal man tro Xavi.

– Du kjemper hver eneste dag mot alt, og det tærer på deg. Du kan ikke nyte hverdagen din. Jeg har sett andre trenere i denne klubben lide og slite – til tross for at de vant.

– Denne uken snakket jeg om det med Osasuna-trener Jagoba Arrasate. Han fortalte meg at han trives med jobben sin fra mandag til fredag. Vel, det gjør ikke jeg, erkjenner 44-åringen.

– Veldig oppsiktsvekkende

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener Barcelona-managerens utspill er dårlig reklame for klubben.

– Jeg synes det er veldig oppsiktsvekkende. Jeg setter pris på ærligheten, men det er spesielt at en med en så stor stjerne i klubben kommer med slike uttalelser, sier han, og legger til:

– Da tenker jeg at det virkelig må ha skjedd ting – for at en klubblegende skal være så knallhard. Jeg tror det kan være skadelig for Barcelona sin trenerjakt. Verre reklame for en ledig trenerjobb har jeg egentlig aldri sett.

Daglig leder i Barcelonas norske supporterklubb «Blaugrana» Magnus Ingier er ikke overrasket over kommentarene til Xavi den siste tiden.

– Det er ikke spesielt overraskende for oss som følger klubben tett. Det er den desidert tøffeste jobben å ha – med det presset som er fra media. Det er et veldig spesielt klima, forklarer Ingier.

Svarer på Klopp-rykter

Xavi-nyheten kom rett etter at Jürgen Klopp (56) slapp bomben om at han gir seg som Liverpool-manager etter sesongen.

Tyskeren har dermed blitt linket til den spanske giganten. Sportsdirektør i Barcelona Deco svarte på Klopp-ryktene.

– Klopp er en topptrener, men jeg tror ikke det er det rette tidspunktet å snakke om det nå. Vi har mange alternativer: Den framtidige hovedtreneren vil bli diskutert senere, sa han til La Vanguardia.

Klubbpresident i Barcelona Joan Laportas drømmetrener til å ta over er Jürgen Klopp. Det skriver den spanske avisen Sport.

Avisen hevder at Barcelona og Klopp var i samtaler for to år siden, men ikke kom fram til en enighet rundt en avtale.

Men at Klopp skal ta turen til Catalonia mener Amankwah er lite sannsynlig.

– Slik som jeg tolker uttalelsene til Klopp, så må det være helt usannsynlig. Hvorfor skal han gå til verdens kanskje mest stressende trenerjobb, når grunnen til at han gir seg i Liverpool er slitasje over tid, spør TV 2s ekspert.

Lanserer løsning

Liverpool-sjefen har uttalt at han skal ta seg en pause fra fotballen for å lade batteriene.

Ingier mener det er utelukket at Klopp tar over Barcelona allerede fra neste sesong.



Han kommer imidlertid med en klar beskjed vedrørende en mulig Klopp-inntreden.

– Jeg tenker at dersom man virkelig ønsker Klopp, og man sitter seg ned med ham og snakker om ting, og blir enig om at han kan ta over fra 2025, så bør man hente en midlertidig trener som kan trene laget mens Klopp tar seg et friår, argumenterer Barcelona-supporteren.

– Det passer ikke

Trenerrival Pep Guardiola støttet Xavi etter at han var åpen om det store presset.

– Presset er tusen ganger høyere enn i England. Ja, det er mange kamper og seks pressekonferanser i uken, men presset man føler i Barcelona er ikke sammenlignbart med noen andre klubber, sa City-sjefen forrige uke.



TV 2s ekspert mener det ville vært en dårlig match.

– Det (å være trener i Barcelona fra neste år) passer ikke med en som vil ha en pause fra det «jaget», er Amankwahs klare dom.

– Hvem er din favoritt til å ta over Barcelona neste sesong?



– I midt hode så er det vanskelig å komme unna Miguel Sánchez – som har gjort en enorm jobb i Girona, sier TV 2s ekspert om Xavis mulige arvtager.

Xavi skal lede klubben ut sesongen. Den spanske giganten ligger på tredjeplass i LaLiga – åtte poeng bak rival Real Madrid.

Klubben møter også Napoli i åttendedelsfinalen i Champions League.