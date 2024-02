Reagerer på Klaveness-stemme: – Farlig vei å gå

I PARIS: Lise Klaveness er tilstede på Uefa-konferansen i Paris. Her fra intervju med TV 2 torsdag morgen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

PARIS (TV 2): TV 2s kommentator mener at Lise Klaveness' valg kan skape utfordringer på sikt.

På Uefa-kongressen i Paris fikk det europeiske fotballforbundet flertall for endring av vedtektene.

Et av forslagene innebærer en endring som vil åpne for at president Aleksander Ceferin kan forbli president til 2031 dersom han stiller til gjenvalg i 2027.



Blant dem som stemte for Uefa-forslagene var Norge.

– I samtalene med meg er Ceferin tydelig på at dette er en teknisk endring han ikke har noe med å gjøre. Jeg orker ikke leve livet mitt på en annen måte enn å tro på det folk sier, sier Lise Klaveness til TV 2.

Fotballpresidenten påpeker at forslagene hadde gått gjennom uansett hva Norge hadde stemt.

– Jeg kan forstå, ut ifra et taktisk hensyn, at Norge stemmer slik, sier TV 2s kommentator Mina Finstad Berg.

– Man må bestemme seg for hvilke kamper man skal ta, og hvilke saker man kan ha mest innflytelse. Norge har likevel et moralsk og etisk ansvar å stemme det de faktisk mener.

Finstad Berg langt fra imponert over Klaveness' kommentar om Norges stemme.

– Jeg synes dette er en farlig vei å gå. Om man skal tenke «forslaget går gjennom uansett» i saker, så blir det vanskelig å skape endring.

Klaveness poengterer at hun har «tvilt seg frem» til avgjørelsen å stemme for, men landet på at hun ønsket å stå samlet med de nordiske landene. Kun England stemte mot.

– Tvilen kommer Ceferin og eksekutivkomitéen til gode, sier fotballpresidenten.

REAGERER: TV 2s kommentator Mina Finstad Berg både forstår og reagerer på Norges stemme på Uefa-kongressen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– En del av et maktspill

Spesielt reagerer TV 2s kommentator på at Norge stemte for forslaget som gjør at Uefa-president Ceferin kan søke gjenvalg om tre år.

– Jeg er i utgangspunktet skeptisk som både i teori og praksis som kan øke egen makt.

– Det er jo en reell uenighet om at det er en teknikalitet eller en måte for Ceferin å utvide egen makt.

PRESIDENT: Alexander Ceferin kan nå stille til gjenvalg som Uefa-president i 2027. Her på kongressen i Paris. Foto: JULIEN DE ROSA

Det ble stemt for/mot 36 sider med vedtekter. Norge, sammen med Island og England, ønsket å stemme på vedtektene separat, men fikk ikke ønsket oppfylt. Dermed måtte nasjonene stemme for/mot samtlige forslag på en gang.

Det synes TV 2s kommentator er høyst kritikkverdig.

– Det er et faresignal. Det kan også være en del av et maktspill at de bolker sammen en haug med forslag, sier Finstad Berg.



VILLE STEMME SEPARAT: Her gir Lise Klaveness beskjed om at hun ønsket å stemme over vedtektene separat. Det ble det ikke flertall for. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det bør ligge i en demokratisk ryggmarg å få stemme på forslag hver for seg, i alle fall om man gir uttrykk for at man ønsker det. I Uefa er det ikke sånn. Det er demokratiske problemer i Uefa og lignende organisasjoner.