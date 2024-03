Reagerer på Graham Hansen-krasj: – Ekstremt unødvendig

– Jeg synes det var ekstremt unødvendig, sier Aurora Mikalsen til TV 2.

Brann-målvakten reagerer på sammenstøtet med Barcelonas norske stjerneving Caroline Graham Hansen på tampen av første omgang i torsdagens Champions League-kvartfinale.

Mikalsen gikk ut og fanget et innlegg like foran Graham Hansen, som løp inn i Brann-keeperen. Mikalsen gikk i bakken og fikk frispark.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

HERJET: Caroline Graham Hansen var i fyr og flamme på Barcelonas høyrekant i 3-1-seieren over Brann torsdag kveld. Foto: Pau Barrena / AFP / NTB

– Jeg kom litt sent inn. Hun tok ballen, og jeg klarte ikke helt å stoppe. Det var bare en dult. Hvis hun fikk vondt, er det bare å beklage, sier Graham Hansen til TV 2.



Graham Hansen så ikke ut til å være borte hos Mikalsen etter duellen.

– Det kan godt være. Vi er ikke venner når det er kamp. Hun spiller på ett lag, og jeg er på et annet. Jeg vil slå henne og hun vil slå meg. Når vi møtes igjen på mandag, er vi gode venner igjen, skal du se, sier Mikalsen.

Graham Hansen fikk pipekonsert av de tilreisende supporterne fra Bergen underveis i Champions League-returoppgjøret.

– Jeg vet ikke helt hva jeg har gjort mot dem, men de har sikkert kost seg med øl og stått i solsteken. De prøvde å gjøre det dårlig for oss, men helt ærlig, jeg skjønner ikke poenget med å pipe på motstanderen. Hei på dine egne og ha det bra. Sånn er det, sier Graham Hansen.

Hun roser Brann for måten de har spilt på i Champions League.

– Jeg tenker at det er bra at de har en filosofi som gjør at de tør å prøve og at de ikke går bort fra det fordi de møter et bedre lag. Det er sjelden en god taktikk (å gå bort fra egen filosofi). Jeg tipper at de har lært mye og at de tar med selvtilliten inn i ligaspillet, sier Graham Hansen.

Barcelona med Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen på laget gikk videre etter å ha vunnet returkampen 3-1 og 5-2 sammenlagt.