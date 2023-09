Reagerer på forholdene: – Ikke ofte man ser

Bodø/Glimt med slitekamp under tunge forhold i Conference League. Kjetil Knutsen langer ut mot arrangørene.

Lugano-Bodø/Glimt 0-0

– Det er en fotballkamp på en bane som er helt ekstremt dårlig, sier Knutsen til Viaplay.



TV 2s fotballekspert ble også forbauset av synet.

– Det er ikke ofte man ser kamper bli spilt under slike tunge og vanskelige forhold som man ser i Sveits i kveld, og det gjør jo naturligvis at ingen av lagene kan spille slik de hadde planlagt, kommenterer Jesper Mathisen.

Knutsen sier at det var konsert på banen for en uke siden.

– Det er ufattelige vanskelige forhold. Det gjør det vanskelig for begge lag. Men jeg er veldig kritisk til at vi kan spille på en sånn bane, tordner Bodø/Glimt-treneren.

– Da vi var og trente her i går, lå det en million knuste beger og glimret på banen. Det har de prøvd å rydde opp i, men det var så dårlige forhold. «Pelle» tråkket over tidlig, og det er fordi banen gir fullstendig etter. Vi ga beskjed til Uefa i går, men det får vi ikke gjort noe med, medgir han.

RYSTET: Kjetil Knutsen er klar på at det burde blitt valgt en annen bane i en gruppespillkamp i Europa. Her fra en seriekamp tidligere i sesongen. Foto: Ole Martin Wold

– Viking og Tromsø koser seg

Siden Luganos arena er under ombygging, ble kampen spilt på Letzigrund i Zürich, hvor det også ble arrangert Diamond League-stevne for tre uker siden.

Der ble Bodø/Glimt møtt av glisne tribuner og en svært ujevn gressmatte.



Sistnevnte ble en umiddelbar bekymring.

Kun to minutter var spilt da Amahl Pellegrino tråkket over og gikk ned for telling. Glimt-stjernen kom seg imidlertid på beina igjen og spilte videre.

Senere begynte også regnet å bøtte ned.

Viking og Tromsø koser seg under teppet på sofaen, mens Glimt løper sokkene av seg på en tom friidrettsarena i Sveits. Regnet høljer ned og gressmatta ser elendig ut. 🇳🇴⚽️ — morten langli (@skolemorten) September 21, 2023

Skadeuro for spiss

En annen bekymring for Glimt, var at Runar Espejord måtte av i første omgang etter å ha fått seg en trøkk i en duell.

– Det var litt klabb og babb, og så var det en kis som datt over foten min mens ankelen stod igjen. Det gikk litt som det måtte gå, sier Espejord til Viaplay – med en skinne rundt beinet.

– Det kjennes ikke kjempebra ut. Akkurat nå prøver jeg å avlaste så mye som mulig, og så får vi finne ut hvor stort omfanget er, fortsetter han.

BEKYMRET: Runar Espejord hadde fått en skinne på beinet etter kampen. Her fra en kamp tidligere i sesongen. Foto: Trond R. Teigen

– Er nok fornøyd

Mål ble det ikke i Zürich. Nordlendingene var uhyre nær i siste overtidsminutt, men Albert Grønbæks avslutning spratt ut igjen etter å ha dundret i innsiden av stolpen.

– Uavgjort for Bodø/Glimt i første kamp på bortebane i dette gruppespillet er nok Kjetil Knutsen godt fornøyd med grunnet omstendighetene, og så blir jo prestasjonen han normalt sett er mest opptatt av litt vanskeligere å vurdere grunnet disse forholdene, sier Mathisen.



De to andre lagene i gruppen er Club Brugge og Besiktas. De spilte 1-1. Hugo Vetlesen spilte 79 minutter for Brugge, mens Antonio Nusa ikke var med etter å ha hatt litt problemer med ryggen.

Den norske duoen venter i neste Conference League-kamp for Bodø/Glimt.

På søndag venter Eliteserien-kamp mot Vålerenga for nordlendingene. Den ser du på TV 2 Play.