Reagerer på FCK-sjefens Manchester United-stikk

– Bisarr uttalelse, skriver Manchester Evening News.



Lokalavisen reagerer på utspillet til Jacob Neestrup da FC København-treneren ble spurt om Old Traffords uttalelse.

– Med all respekt. Da jeg gikk inn på Old Trafford, følte jeg en historisk atmosfære, men du kan ikke sammenligne Old Trafford med Parken. Intensiteten er 100 ganger høyere enn hva vi spilte under (på Old Trafford). Det er langt over Premier League, sa han.



– Han latterliggjør Old Trafford-atmosfæren, skriver Daily Mirror.



– Neestrup har også gjort sitt beste for å hisse opp fansen, mener Metro.

FORETREKKER PARKEN: FCK-trener Jacob Neestrup ble ikke blåst av banen på Old Trafford. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

– Handler om supporterkultur

Overfor TV 2 utdyper Neestrup:

– Du kunne merke historien på Old Trafford, men det handler om supporterkultur, forklarer Neestrup.

– Supporterkulturen i Skandinavia, og ikke minst i Danmark, er litt annerledes. Det blir kok på tribunen med enorm intensitet, og det skal vi dra nytte av, fortsetter København-treneren.

Manchester United-dansken Christian Eriksen måtte smile av utspillet.

MÅTTE SMILE: Manchester United-stjernen Christian Eriksen. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

– Jeg har aldri spilt mot FC København i Parken, bare med landslaget. Jeg vet at stemningen under landskampene er veldig spesiell, så jeg forventer en spesiell atmosfære, men jeg vet ikke om den er hundre ganger bedre enn på Old Trafford, sier Eriksen på pressekonferansen.

Da Neestrup og hans FCK besøkte Old Trafford for to uker siden, endte det med et 0-1-tap. Jordan Larsson kunne utlignet på overtid, men svensken fikk sitt straffespark reddet av André Onana.

Manchester United, som ligger helt nede på åttendeplass i Premier League, har kun tre poeng på tre kamper i Champions League.

– Jeg er fullstendig likegyldig, sier FC København-trener Jacob Neestrup når han blir spurt om Manchester Uniteds svake form.

– Vi er en stor, stor klubb i København. Jeg bryr meg ikke om vi skal møte et lag som har vunnet 20 kamper på rad eller et lag som ifølge deg (journalist) har slitt. Vi trenger et resultat, sier Neestrup.

Neestrup reagerer på spørsmålene han fikk i etterkant av kampen på Old Trafford.

– Jeg var litt overrasket over spørsmålene jeg fikk fra engelske journalister. Det ble påpekt at vi er tøffe å bryte ned. I pausepraten vår snakket vi om at vi syntes det var tøft å bryte ned motstanderne, sier han.

FRISKMELDT: Jacob Neestrup har Mohamed Elyounoussi tilgjengelig til hjemmekampen mot Manchester United. Nordmannen har slitt med en skade den siste tiden. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

– Spørsmålene jeg fikk, var feil. Jeg var glad for å høre at vi var vanskelige å bryte ned, men vi syntes det samme om motstanderen, sier Neestrup senere på pressekonferansen.

FCK-treneren kunne også opplyse at norske Mohamed Elyounoussi er friskmeldt til onsdagens kamp mot Manchester United.

