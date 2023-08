Reagerer på detalj: – Underlig

Manchester United publiserte mandag ettermiddag en pressemelding om at Mason Greenwood er ferdig i klubben.



Der kommer klubben med en redegjørelse.

«Basert på bevisene som er tilgjengelige for oss, har vi konkludert med at materialet som ble lagt ut på nettet, ikke ga et fullstendig bilde, og at Mason ikke begikk lovbruddene han opprinnelig ble siktet for», skriver United.

«Med det sagt, som Mason offentlig erkjenner i dag, har han gjort feil han tar ansvar for», legger klubben til.

Det får TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg til å reagere.

– Det er verdt å merke seg at klubben sier at i sine egne interne etterforskninger har de kommet frem til at han ikke har begått de handlingene han ble anklaget for, sier Finstad Berg.

Hun fortsetter:

– Jeg synes det er underlig at en klubb skal sette seg til dommer i en slik type sak, og at de går så langt i å renvaske Greenwood når saken ble avsluttet av politiet uten at man kom til en endelig konklusjon.



– Forstår at folk vil dømme

Greenwood har vært suspendert av klubben siden han i januar 2022 ble pågrepet og siktet for voldtektsforsøk, vold og drapstrusler mot en kvinne.

Det ble utferdiget tiltale, men i februar ble tiltalen frafalt grunnet en kombinasjon av nye opplysninger i saken, og at nøkkelvitner hadde trukket seg.

Nå har han også kommet med en uttalelse selv.

– Jeg vil starte med å si at jeg forstår at folk vil dømme meg på grunn av det de har sett og hørt på sosiale medier, og jeg vet at folk vil tenke det verste. Jeg ble oppdratt til å vite at vold eller overgrep i ethvert forhold er galt, jeg gjorde ikke de tingene jeg ble anklaget for, og i februar ble jeg frikjent for alle anklager, sier Greenwood.

– Jeg aksepterer fullt ut at jeg gjorde feil i forholdet mitt, og jeg tar min del av ansvaret for situasjonene som førte til innlegget på sosiale medier, fortsetter 21-åringen.

Greenwood har ikke spilt for United siden januar i fjor.



Massive reaksjoner

I forrige uke skrev The Athletic at klubbdirektør Richard Arnold hadde fortalt ansatte at Greenwood kom til å returnere til treningsfeltet. Klubben så seg deretter nødt til å avvise spekulasjonene.

Anklagene førte til massive reaksjoner blant supportere og på sosiale medier.

– Jeg synes det ser ut som at klubben har blitt skremt av protestene, reaksjonene fra organisasjoner og sponsorer om hva de mener om saken. Det viser at tonen og debatten i offentligheten påvirker klubben, sier Finstad Berg og fortsetter:

– Jeg tror at frykten for omdømmetap har vært en viktig faktor når de skulle ta en avgjørelse.

REAGERER: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

I dialog med klubben

Veldedighetsorganisasjonen Women's Aid har kommet med en uttalelse etter Manchester Uniteds pressemelding mandag.

De jobber for å få slutt på vold mot kvinner og barn i hjemmet.



– Vi tok kontakt med Manchester United forrige uke i lys av uttalelsen onsdag, og har siden hatt samtaler med klubben.

Women's Aid skriver videre at deres tilnærming forblir den samme.

– Vi ønsker å samarbeide med fotballklubber og organisasjoner for å øke forståelsen og bevissthet om vold i hjemmet, som en del av vår pågående fotballkampanje, skriver organisasjonen.

Madelen Stolpe, styremedlem i United.no, mener klubben tok en riktig avgjørelse om å avslutte kontrakten.

– Jeg er først og fremst glad for at det har blitt tatt en avgjørelse. Det har vært mye frem og tilbake nå, og det kjennes litt godt å bli ferdig med det og få ro. Så må jeg si at jeg syns klubben har tatt en riktig og klok avgjørelse, sier Stolpe til TV 2.

PÅ VEI TIL RETTEN: Anklagene mot Mason Greenwood ble frafalt i februar i år. Foto: Lindsey Parnaby

Stolpe sier at hun ikke hadde vært overrasket om klubben hadde latt Greenwood fortsette, men mener det ville skapt uro blant spillerne og Erik ten Hag.

– Han er teknisk sett uskyldig. Så det fantes helt klart en sjanse for at han skulle komme tilbake, og det hadde ikke overrasket meg. Samtidig tror jeg det kunne skapt mye uro og kanskje ødelagt noe av det samholdet i garderoben.



– Uunngåelig

De fleste supporterne Stolpe har snakket med i Norge og England er enige i avgjørelsen som ble bekreftet mandag.

– Det er en enighet om at prosessen har vært rotete, men at utfallet er riktig og at supporterne stiller seg bak den.



Også tidligere fotballspiller og nåværende BBC-programleder Gary Lineker har uttalt seg om saken mandag.

– Uunngåelig og riktig avgjørelse i en uholdbar situasjon, skriver Lineker på Twitter.