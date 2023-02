Reagerer på bildene: – Trist og uanstendig

Da Manchester United kunne heve sitt første trofé på seks år, var det med klubbens utskjelte eier Avram Glazer på tribunen på Wembley.

Det var første gang siden seriepremieren denne sesongen at noen fra Glazer-familien har vært på United-kamp, ifølge The Athletic.

Det er også første gang den amerikanske familien er på kamp siden det ble kjent at Manchester United er lagt ut for salg.

– Det finnes ikke noe som indikerer at han er emosjonelt investert i fotballaget. Han er først og fremst en forretningsmann. Hvis det er forhandlingstaktikk å være til stede, er det slikt rike folk som ham gjør. Det er trist og uanstendig på en måte at vi har kommet hit, men han har ikke gjort noe ulovlig. De har tatt en god mulighet, sier Manchester United-kjenner Andy Mitten i The Athletic-podkasten «Talk of the Devils»

PROTESTERTE: Manchester United-supportere brukte finalen i Ligacupen til å protestere mot klubbens amerikanske eiere, Glazer-familien. Foto: HANNAH MCKAY

– Ikke ideelt

Med både bannere og tilrop ga supportere uttrykk for misnøyen de har med personene som har eid klubben siden 2005.

Både Ineos-gruppens Sir Jim Rattcliffe og qatarske Jassim Bin Hamad Al Thani har bekreftet å ha kommet med bud på klubben innen fristen 17. februar. Ifølge Sky Sports mener Glazer-familien at de kan få mer enn 62 milliarder kroner for Manchester United-aksjene.

– Det er ikke et ideelt scenario med to-tre bud. Det hadde vært bedre med fem-seks bud, sier Andy Mitten i podkasten.

Ten Hag: –Veldig fint

Journalist i united.no, Bjarte Valen, følger eiersituasjonen tett. Han tror ikke oppvisningen av Avram Glazer har noe med det mulige salget å gjøre.

– Jeg legger egentlig lite i det. Der er rett og slett en storkamp og en anledning for ham å komme over og nyte øyeblikket. Kritikken blir også mindre intenst enn på Old Trafford. Jeg tror han bare ville være til stede og oppleve festen, sier Valen.

Han legger til at flere ex-direktører samt Sir Alex Ferguson også satt sentralt på VIP-plassene . noe som være vanlige i slike anledninger.

Manager Erik ten Hag kommenterte Glazers oppvisning.

– Som eier var han veldig, veldig glad på klubbens vegne. Jeg ønsket virkelig at han skulle være med på dette. Han var i garderoben. Det var veldig fint at han var der for å vise intensjonene sine, sa Ten Hag etter finaletriumfen.