Reagerer på bildene: – Stygt

Milan-Tottenham 1-0

Burde Cristian Romero vært utvist? Se situasjonen i videovinduet øverst!

Det var to lag med variable sesonger som møttes da AC Milan tok imot Tottenham i Champions League.

Brahim Diaz scoret kampens eneste mål i en kamp AC Milan fortjent vant 1-0.

– Vi kan være veldig glade, for vi har forberedt oss godt til denne. Dette har vært en viktig kamp for å vinne. Samtidig er vi skuffet over at vi drar dit med bare ett mål, sier Alexis Saelemaekers til TV 2.

Det var elektrisk stemning på San Siro.

– Fansen var utrolige. Det hjalp oss med å gå til kampen med selvtillit. Vi har noen av de beste supporterne i fotballen, sier han.

– Det er rødt kort

TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller mente Tottenham-forsvarer Christian Romero burde blitt utvist etter en brutal takling på Sandro Tonali.

– Ai, ai ai! Strakt bein, knotter og rett inn i Tonali. Jeg synes det er rødt kort. Han utsetter motspilleren for fare. Den der er stygg, kommenterte Stamsø Møller.

– Det var ikke vanskelig å forberede seg til denne kampen taktisk med alle duellene som var, men jeg er veldig fornøyd med hvordan spillerne mine spilte, sier Milan-trener Stefano Pioli.

HELDIG: Christian Romero burde vært utvist ifølge TV 2s kommentator. Foto: DANIELE MASCOLO

Skuffet Conte

– Det var en kamp i dag med høy intensitet, og vi møtte et bra lag. Man må ikke glemme at Milan vant ligaen forrige sesong i Italia, sier Tottenham-manager Antonio Conte.

Italieneren var misfornøyd med måten det første målet kom på, allerede etter seks minutter.

Kranglet inn kampens eneste mål

– Vi kan gjøre mye bedre enn det. Vi prøvde å skape situasjoner for å score, men Milan forsvarte seg bra, sier Conte.

Oliver Skipp stemmer i.

– Vi startet svakt, men så kom vi mer inni kampen. Dessverre skapte vi ikke mye, men vi har et fint utgangspunkt til returkampen, sier han til TV 2.

Det var flere tøffe dueller i kampen, spesielt mellom Simon Kjær og Harry Kane.

TV 2s Champions League-studio hengte seg spesielt opp i en situasjon hvor Kjær traff Kane med albuen.

– Der har han flaks som ikke knekker nesen, sier Solveig Gulbrandsen.

– Vi trodde nesen knakk

Skadeplaget Tottenham

Det var et Tottenham i midtbanekrise som tirsdag entret San Siro-gresset.

Den siste uken har de dårlige nyhetene haglet over Premier League-klubben.

Først ble det klart at Hugo Lloris er ute i minst seks uker. Dagen etterpå kom beskjeden om at Yves Bissouma må gjennom en operasjon etter å ha pådratt seg et brudd i ankelen.

Mandag kom nyheten om at Rodrigo Bentancur mister resten av sesongen.

Det hjalp heller ikke på at Pierre Højbjerg hadde karantene til kampen mot Milan. Dermed var det Oliver Skipp og Pape Sarr som utgjorde midtbaneduoen til Spurs.

Mot Milan hjalp det heller ikke nevneverdig at Antonio Conte trosset legens råd etter operasjonen han var igjennom.