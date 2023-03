Reagerer på bildene: – Forbannet!

Morten Langli freser over at han ikke fikk se reprise etter VAR-situasjoner.

Georgia - Norge 1-1

Ståle Solbakkens menn fikk en god start ved Alexander Sørloth mot Georgia, men i andre omgang utlignet Georges Mikautadze.

Dermed ble det bare ett poeng i Batumi.

Med et kvarter igjen hadde kaptein Martin Ødegaard en kjempebom.

Like etterpå ble Fredrik Aursnes felt i gjestenes boks, men det ble ikke dømt straffe av dommer eller etter en VAR-sjekk. TV-seerne fikk aldri se en reprise.

Det samme skjedde på overtid da Norge ropte på hands. Dommerteamet brukte lang tid, men valgte å vinke spillet videre.

– Jeg er mest forbannet for at vi ikke fikk sett reprisen av den siste handsen. Den VAR-sjekken føltes som en halvtime – og det var ingen reprise! Det var ingen mulighet til å bli klokere, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli i studio like etter kampslutt.

– Hvis det skal produseres TV-kamper og VAR skal brukes som et instrument for dommere og fans, så må vi få reprisen på avgjørende situasjoner i kampene. Det er umulig å se om det er straffespark eller ikke, sier Langli.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen stemmer i.

– Jeg ser ingen verdens ting. Jeg ser det fra lang avstand og venter på reprisen mens dette sjekkes av VAR-dommerne. Den kommer aldri, så jeg ser ikke mer enn alle andre. Da er det vanskelig å felle en dom, sier Jesper Mathisen.

Saken oppdateres.