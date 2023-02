Reagerer på Anfield-publikumet: – Pensjonerer de spillerne?

Liverpool ledet med to, men fikk til slutt grisebank av Real Madrid i Champions League tirsdag kveld.

Til stede på Anfield for TV 2 var Ståle Solbakken, og da la landslagssjefen merke til noe spesielt hos hjemmepublikummet i andre omgang av 2-5-kampen:

Da Jordan Henderson ble byttet ut ble ikke Liverpool-kapteinen klappet av. Heller ikke James Milner fikk stående ovasjoner da veteranen entret banen.

– Så tror jeg... Du så Anfield-publikummet på slutten her i dag. Var de med å pensjonere noen av spillerne sine? Da den kanskje beste spilleren, Stefan Bajcetic, gikk av så er det stående applaus, folk reiser seg og klapper. Vel fortjent, sier Solbakken.

Landslagssjefen delte Anfield-publikummets skepsis da 37 år gamle Milner ble byttet inn.

– Du setter inn Milner i en sånn type kamp... Det skjønner jeg ingenting av. Henderson, Milner og Fabinho sliter i lange perioder. Så har du Gakpo og Núñez som ikke er helt der oppe på denne type nivå, enda.

BYTTET INN: James Milner fikk ikke utrettet stort etter at han kom inn fra benken mot Real Madrid tirsdag kveld. Foto: Jon Super

– Hvem vil du pensjonere?

– Det er farlig å si etter en sånn kamp. Flere av disse spillerne var nære å ta kvadruppelen i fjor. Men på det nivået her, utslagsrundene i Champions League, så tror jeg Henderson er «gone». Milner kan aldri spille en sånn type kamp igjen. Van Dijk trenger en bedre partner enn Liverpool har nå.

– Så trenger de unge gutta, de nyinnkjøpte og Luis Diaz å få bedre spillere som kan hjelpe til fra midtbanen. En ny general har meldt seg i Bajcetic, men Liverpool har en jobb å gjøre.

Kapteinens dom

Selv sa Jordan Henderson dette etter nederlaget mot Los Blancos:

– Det er vanskelig å oppsummere det nå rett etter kamp. Det er blandede følelser. Vi er selvsagt skuffet og frustrert over resultatet, men for store deler av første omgang følte jeg definitivt at vi spilte bra.

FERDIG: Ståle Solbakken mener at Jordan Henderson ikke bør spille mer på det høyeste nivået i Champions League etter ydmykelsen mot Real Madrid. Foto: Peter Byrne

Solbakken er mer nådeløs i sin oppsummering av kampen.

– Det ender med en ydmykelse, og Real Madrid kan omtrent score så fort de fikk tak i ballen og syr sammen nok pasninger, poengterer Norge-sjefen.

Manchester United-sammenligning

Diskusjonen om at noen av Liverpools spillere er for gamle og treige ble tatt opp i TV 2s Champions League-studio etter kamp.

TV 2s fotballekspert mener det skal mye til for å avskrive Fabinho, Henderson og Milner.

– Det synes jeg er vanskelig. Disse gutta var med å kjempe om alt. Fabinho er en god brasiliansk landslagsspiller. Han har slitt med skader i år, poengterer Langli, og legger til:

– Du ser de gutta som kjemper om tittelen hos Manchester United nå også. Noen av de som var kasserte også. Luke Shaw. Anthony Martial. Dette her endrer seg veldig fort.