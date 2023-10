Reagerer etter Gullballen-avsløringer: – Dette er flaut

– Dette er flaut. Jeg elsker Messi, men hvis han vinner Gullballen for denne sesongen, tror jeg prisen vil miste mye av sin gjenværende troverdighet.



Det skriver journalisten Sam Pilger på X. Han har skrevet for flere store medier som Forbes, The Athletic, FourFourTwo og The Times.

Det er ingen hemmelighet at det trolig er Messi og Erling Braut Haaland som konkurrerer om den prestisjetunge prisen, som deles ut på mandag.

Haaland scoret totalt 52 mål forrige sesong, 36 av dem var i Premier League, mens tolv av dem var i Champions League.

Han vant også Premier League, Champions League og FA-cupen med City.

Hva mer kan man gjøre?

Oddsen på Lionel Messi har på flere bettingsider sunket helt ned til 1.01 etter avsløringene som har kommet den siste uken.

Senest ut var Fabrizio Romano som onsdag gikk langt i å bekrefte at det er argentineren som vil løfte trofeet på TV 2-sendte Gullballen mandag.

Reaksjonene lot ikke vente på seg og posten hans har nådd over 19 millioner mennesker. Under posten har det haglet med reaksjoner.

Mange reagerer også på at troverdige journalister har fått tak i lekkasjer, fra utdelingen som tidligere var nervepirrende helt til vinneren ble lest opp i Paris.

TV 2 har tidligere denne uken skrevet at Erling Braut Haaland vil være til stede i Paris under tildelingen.

– Vi er på vei inn i en ny epoke

Dersom Lionel Messi skulle vinne vil det være det åttende Gullballen-trofeet han tar med seg hjem.

Han har vunnet det prestisjetunge trofeet i tre forskjellige tiår.

Messi kan ikke vise til like spinnvilt antall scoringer som Haaland, men på sin side bar han Argentina til VM-tittelen i Qatar og han leverte absolutt verdensklasse i sin siste PSG-sesong.

– Haaland får den ikke, det er Messi som får den. Det kan jeg garantere, sa Morten Langli under Champions League-sendingen onsdag.

– Hvorfor kan du garantere det?

– Jeg kan garantere det. Jeg har innsideinformasjon, sa Langli og smilte lurt.

Årets utdeling er trolig den siste Lionel Messi vil være aktuell til å vinne, ettersom han nå spiller i MLS i USA. Det betyr slutten på Gullballen-epoken mellom ham og Cristiano Ronaldo.

Nå er det det den nye vinens tur.

– Dette er mye basert på at Messi vant VM, men etter det … Nå er vi på vei inn i en ny epoke. Vi er på vei inn i en epoke hvor det er Haaland, Mbappé, Bellingham og Vini JR, som vil prege disse kåringene, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.



Dette er kriteriene for å vinne Det er hundre journalister fra de hundre best rangerte Fifa-nasjonene som avgir stemme. Én fra hver nasjon. French Football som står bak utdelingen av prisen har lagt følgende tre kriterier til grunn for journalistene som skal avgi sin stemme: 1. Individuell prestasjon, viktige bidrag og imponerende oppførsel på banen. 2. Vital rolle på laget og bragdene deres. 3. Å være fair og vise klasse på banen.

Siden 2008 har Messi (7) og Ronaldo (5) vunnet 12 av de totalt 14 Gullballen-trofeene som er delt ut.

– Dersom Haaland skulle vinne denne gangen eller i fremtiden, så vil det være den største individuelle utmerkelsen innen idrett til en nordmann i vår levetid, det er ingen som kan toppe det, sier Amankwah.

Guardiola mener det er feige lag: – Haaland burde vinne

Den som trolig kjenner både Lionel Messi og Erling Braut Haaland best, Pep Guardiola, mener Haaland burde vinne, men sier samtidig at det er umulig å konkurrere med Messi.

– Jeg har alltid sagt at Gullballen burde deles i to deler, én for Messi og én for resten, sa Guardiola, da han fikk spørsmål om hvem han mente burde vinne forrige uke.



For det virker nærmest utopisk at man ikke skal vinne trofeet når man kan vise til over 50 mål, tre trofeer og utallige rekorder knust.

– Erling burde vinne, ja. Vi vant tre trofeer, og han scoret 50 mål, men selvfølgelig har du Messi. Den verste sesongen til Messi er den beste for de andre. De fortjener den begge to, svarte spanjolen.

– Jeg vil si at jeg ønsker Erling som vinner fordi han hjalp oss med å oppnå det vi gjorde. Jeg ville elsket det om han vant, men Argentina vant samtidig VM.

