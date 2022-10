RBK-stopper hylte av smerte: – Det skjærer i sjelen

Norge - Brasil 1-4

Midtstopper Kristine Bjørdal Leine ble liggende nede etter en duell og holdt seg til baksiden av det høyre kneet.

Leine måtte byttes ut og ble erstattet av RBK-kollega Mathilde Harviken. Tuva Hansen fikk med seg skaden på kloss hold.

– Det var ikke kjekt å se på. Hun holder seg rundt kneet. Det hylet der ... det skjærer i sjelen, sier Brann-profilen til TV 2.

Gode nyheter

Etter kampen er Leine svært optimistisk vedrørende skaden.

– Det går bra. Man blir litt redd når man hører et lite knas i kneet, men jeg satser på at det går bra, sier Leine til TV 2.

– Akkurat nå kjennes det stabilt ut. Så det kan være at redselen ble større enn selve skaden, forklarer stopperen.

Hun hadde en ispose på kneet i pressesonen, men så ut til å gå som normalt. Leine beskriver situasjonen slik:

– Jeg oppfatter at begge går etter ball. Jeg går den ene veien, hun den andre og så får jeg en liten vridning i kneet. Da kjenner jeg et lite popp. Da blir man veldig redd. Men det føles bedre ut, så får vi bare se.

Rått parti

Til tross for fokus på defensiv struktur inn mot verdensnier Brasil, endte det til slutt med fire baklengsmål på Ullevaal stadion for Norge.

Særlig Barcelona-stjernen Geyse da Silva Ferreira kjørte rundt med flere av de norske spillerne.

– Jeg opplever at hun er litt raskere enn forventet, rett og slett, sier Tuva Hansen om møtet med den brasilianske høyrekanten.

Brasils nummer 18 stod også bak innlegget som førte til at Adriana Lea da Silva sendte gjestene i ledelsen like før pause.

– Én mot én er det rått parti. Det er sånn det er i internasjonal fotball. Vi må opp i alle individuelle aksjoner, konkluderte NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp i pausen.

Hansen sier seg enig med NRK-ekspertens utsagn om at det var rått parti én mot én.

– Det er det ikke noe å legge skjul på. Vi må bare bli bedre, og så må vi sikre hverandre sånn at det ikke blir én-mot-én-situasjoner, mener backen.

– Ufattelig kjedelig

Maren Mjelde er skuffet over de mange baklengsmålene.

– Først og fremst er det god læring. Men det er ufattelig kjedelig på en måte aldri å føle at man har kontroll, og det er enda kjedeligere å tape. sier forsvarsklippen til TV 2.

– Vi er bare nødt til å erkjenne at det er et bedre lag vi møter. Vi må opp på det nivået, fortsetter hun.

Knappe to minutter ut i andre omgang smalt Beatris Zaneratto inn 2-0 for Brasil fra 17-18 meter.

Men etter å ikke ha skapt en eneste sjanse de første 45, tok Norge muligheten på deres første hjørnespark i kampen kort tid senere.



Innbytter Mathilde Harviken presset frem en dårlig stuss fra Brasils Tarciane Karen Karen dos Santos på første stolpe. Dermed falt ballen ned i beina på Celin Bizet Ildhushøy som bredsidet inn reduseringen fra fem meter.

Celin Bizet Ildhusøy jubler etter å ha redusert til 1-2 for Norge. Foto: Annika Byrde

Men i stedet for en norsk energiinnsprøytning, skulle det igjen smelle i nettet bak Sunniva Skoglund - to ganger. Først satte Zaneratto inn sin andre da hun smalt ballen opp i nettaket etter en corner før Jaqueline Ribeiro dos Santos lurte seg inn på bakre stolpe og dyttet inn 4-1 et kvarter før slutt.

Neste oppgave for det norske landslaget er privatlandskampen mot Nederland i Haag tirsdag 11. oktober. Sist lagene møttes var i juni 2021. Da vant Nederland hele 7-0.