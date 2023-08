RBK-sjef setter Nypan-pris på over 100 mill.: – Høres helt spinnvilt ut

Rosenborgs sesong er i praktikken over etter Europa-exiten og ydmykelsen borte mot HamKam i helgen.

Men 2023 har ikke vært helt uten lyspunkter for trønderne; gjennombruddet til Sverre Nypan (16) har både skapt etterlengtet entusiasme på Lerkendal, og gode utsikter for en klubb i økonomiske problemer.

Etter tre år på rad med minst 30 millioner kroner i underskudd, trenger RBK sårt midler for å finansiere en mer ambisiøs sportslig satsning.

At salget av Casper Tengstedt til 120 millioner kroner ikke ga klubben nevneverdig økt overgangsbudsjett, sier det meste om hvor store hull som måtte tettes.

Heldigvis for trønderne har det dukket opp en ny potensiell gullgruve i form av ettertraktede Nypan, som blant andre Manchester United har vært på plass og finsiktet.

Prestasjonene i Eliteserien, men spesielt i kvalifiseringen til Conference League, har satt tenåringen på det europeiske kartet.

Nå jaktes han både av store agentselskaper og klubber i utlandet. At det er varslet en avtale med en større internasjonal aktør i agentbransjen, tilsier at det begynner å nærme seg et veivalg også om klubbfremtiden.

I TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel» gjør RBKs sportssjef Mikael Dorsin rede for hvordan klubben ser for seg å forvalte Nypans talent og markedsverdi i tiden som kommer.



– Vi vet at mange klubber er interesserte. Vi må ha god dialog med ham når timingen er riktig. Kommer det eventuelle bud, hvor store er de, hva vil Sverre, hva føler vi? Vi har den dialogen kontinuerlig, sier Dorsin.

– Vet hva nivåene er

At Rosenborg er åpne for å selge Nypan i løpet av det neste året, skinner igjennom i svenskens uttalelser:

– Han er relativt ung, han spiller fast her. Skulle det komme et bud nå og han kjenner at det ikke er riktig, så er det ikke krise for oss. Fortsetter han å spille som han gjør, så er han fortsatt bare 17 neste sommer. Kanskje kommer det da enda flere. Han er ikke så stresset og vi er ikke så stressede.

Det nordiske overgangsmarkedet er brennhett om dagen. Danske Nordsjælland er i ferd med å selge sin offensive midtbanejuvel Ernest Nuamah til franske Lyon for nærmere 350 millioner kroner. Det vil være tidenes klart største salg ut av skandinavisk fotball.

– Vi vet hva nivåene er. Han vet hva nivåene er. Faren hans vet hva nivåene er. Eventuelle agenter han jobber med, vet hvor nivåene ligger på økonomisk og hva man kan få frem, tror jeg, sier Dorsin om prisnivået på Nypan.

– Skal dere ha over 100 millioner kroner?

– Dere er ganske gode på å sette de grensene, så vi får høre på dere, svarer Dorsin først leende, men han fortsetter mer alvorlig:

– Hva da? Det må vel ligge der, minimum, sånn som han er nå.

Han mener at mediene noen ganger overvurderer markedsverdien til viktige spillere i norske klubber, at en 28-29-åring «kan være verdt 50 millioner for klubben sin, men ikke i markedet».

– Men når vi snakker om en 16-åring som er fast på Rosenborg, og som kanskje har vært den beste spilleren de siste månedene på et godt nivå, så er det klart du ser hva nivåene ligger på i Europa, og hva det begynner å selges for i Skandinavia. Det er klart det er på de nivåene (over 100 millioner kroner) sånn som han leverer nå, sier Dorsin.

Han legger til:

– Det er ingen stress for oss. Han spiller her, han er 16. Alle snakker om at det er krise med økonomien, det er klart det hadde vært store penger, men du følger et marked.

Pappa: – Spinnvilt

Pappa Arne Nypan er foreløpig ansvarlig for å forvalte sønnens karriere i påvente av at Sverre signerer for et agentselskap.

På spørsmål om hva han tenker om en prislapp på minst 100 millioner kroner, sier han:

– Jeg synes det høres helt spinnvilt ut. Men fotballverdenen er spinnvill.



– 100 millioner kroner forteller bare hvor spinnvill denne fotballverdenen er. Jeg har ikke noe kunnskap om hva en spiller er verdsatt til. Jeg synes 100 mill høres veldig mye ut, men det er markedet som bestemmer, sier Sverre Nypan.

Han har tidligere vært klar på at han ønsker at en eventuell overgang for sønnen skal være innbringende både for Rosenborg og lengre ned i den norske næringskjeden:

– Hvis det blir en høy sum, er det ingenting som er bedre enn at det kommer tilbake til norsk fotball. Han har ikke gjort dette alene, han har vært en del av et lag og en klubb enten han var syv, 14 eller nå 16 år.



Nardo, der Nypan spilte ungdomsfotball til og med 2020, vil ha rett på en prosentandel i utdanningskompensasjon dersom spilleren skulle bli solgt til en ny klubb.