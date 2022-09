Raste etter dommeravgjørelse

Kolbotn - Avaldsnes 1-1

Avaldsnes kjempet seg til et sterkt poeng borte mot Kolbotn.

16 år gamle Ida Mortensen Natvik sendte Avaldsnes foran, men Kolbotn utlignet etter frisparkscoring fra Fanny Lång.

Det mente Avaldsnes-trener John Arne Riise aldri burde blitt dømt.

– Nå må det begynne å gå begge veier. Helvete jeg må skrike jeg og, kunne man høre Riise rope på Direktesports sending.

Det ble blåst frispark etter at Emilie Østerås gikk i bakken, som Riise mente var en skulder mot skulder-duell.

Samtidig mente Kolbotn at de ble snytt for straffespark like etter Avaldsnes sin scoring. Eline Hegg ble felt i det som så ut til å være like innenfor boksen. Dommer mente det var utenfor, og blåste frispark.

Dermed ble det ett poeng hver for Avaldsnes og Kolbotn i den første kampen av sluttspillet om nedrykk.

IMPONERTE: John Arne Riises Avaldsnes klarte ett poeng mot Kolbotn. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Kolbotn tok som ventet styringen i kampen, mens Avaldsnes la seg bak og ventet på kontringer.

Allerede etter tre minutter var Jenny Norem farlig frampå. Venstreback Lång pisket inn mot bakerste stolpe, hvor kantspilleren hadde løpt seg fri fra markering. Avslutningen gikk like utenfor mål.

Med halvtimen passert fikk Sarah Dyrehauge Hansen en eventyrlig mulighet. Midtbanespilleren brant til fra 13 meter, men Siri Ervik reddet. På returen var keeperen igjen parat.

Gjestene fikk en sjelden mulighet på en overgang like før pause, men Natvik nådde ikke innlegget fra Cille Nilsen. Det skulle hun derimot like etter pausen.

For da lagene kom ut fra garderoben tok det bare tre minutter før ballen var i nettet og det var gjestene som kunne juble.

Selma Løvås mottok ballen nede ved dødlinja og slo inn mot Natvik. Spissen plasserte kula i lengste på elegant vis.

Etter 70 minutter dømte dommeren frispark, som fikk Riise til å rase. Fanny Lång trippet opp og skjøt under muren. Da var Ervik sjanseløs.

Kolbotn presset på for ledelse, men det ble ikke flere scoringer. Lagene tar derfor en foreløpig andre- og tredjeplass i sluttspillserien.