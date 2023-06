Raste etter cupdrama: – Dommerne stjeler avansementet

Det ble et ufattelig drama da Bodø/Glimt slo ut Tromsø i cupens fjerde runde.



Serielederne snudde 0-2 til 3-2 etter to mål på overtid. Ulrik Saltnes ble helten med sitt vinnermål seks minutter på overtid.

Men på stillingen 1-2 kunne Tromsø punktert kampen. Mai Traoré ble spilt igjennom alene med keeper.

Assistentdommeren vinklet imidlertid for offside. Men det var feilaktig, for Traoré var på egen banehalvdel da ballen ble spilt.

I stedet kom altså Glimt tilbake, og gikk videre til kvartfinalen.

Dommer Rohit Saggi måtte beklage etter kampen.

– Vi føler vi stjeler seieren til Tromsø, og det gjør vondt for oss også. Vi vil gå her fra uten at folk snakker om oss, men vi er i begivenhets sentrum, sier Saggi til TV 2.

– Det er sterkt beklagelig, og i dag kan vi legge oss flate. Vi er langt nede akkurat nå. Et viktig signal med tanke på VAR, at slik som dette er grunnen til at det er kommer til fotballen.

Etter kampen kom dommer Rohit Saggi inn i garderoben til Tromsø og beklaget.



– Jeg gikk inn og ba om ordet. Jeg fikk ja til å gå inn i garderoben. Det setter jeg pris på.



Tromsø-spiller Ruben Yttergård Jenssen setter pris på at dommeren takket, men var krass etter kampen.

– Saggi beklaget etter kampen at han avgjør kampen til fordel for Glimt. Man ser nesten litt tendenser til Lerkendal for noen år siden da dommerstanden dømmer i favør topplaget hele tiden. Det merker man på Aspmyra. Det skal man passe seg for. Jeg føler alt av 50/50-dueller går i favør Glimt. Det er et lite varsko at vi skal passe oss.



– Det er frustrasjon og skuffelse. Vi er skuffet over den avgjørelsen. Vi skule ønsker at så gode dommerne tok bedre avgjørelser, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup.



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det var en stor tabbe.



– Dette er grunnen til at VAR har kommet til toppfotballen, for slike avgjørelser som denne kan vi bare ikke godta. Det er en direkte kampavgjørende avgjørelse i en utrolig viktig kamp, og det er altså snakk om å bomme med én meter, sier

– Det er helt ufattelig at det er mulig, og man må jo bare føle med Tromsø etter dette tapet.



Han føler med Tromsø-leiren.

– Assistentdommer har verdens beste utsikt til situasjonen, og han har ingen spillere mellom seg selv og situasjonen. Tromsø er i meget godt slag, og dette avansementet så de ut til å ha full kontroll på - før dommerne rett og slett stjeler avansementet til en kvartfinale i cupen, sier Mathisen.



Ulrik Saltnes fikk et svært gledelig comeback til fotballbanen. Hans forrige kamp var i november. Nå avgjorde han på overtid.

– Ulrik Saltnes har slitt i lang tid, og det å se han tilbake med en slik scoring er naturligvis veldig gledelig. Ingen lag i Norge er i nærheten av den bredden Bodø/Glimt har i stallen, og når de i tillegg får så mye hjelp av dommerne er de rett og slett umulige å slå, sier Mathisen.



– Vi treffer på nesten alt Vi får jackpot. At Saltnes skal avgjøre, er skrevet i stjernene, sier trener Kjetil Knutsen til TV 2.