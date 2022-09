Rasismen preller av på VIF-helten: – Jeg spiller for noe mye større enn meg selv

Han visste det ville bli reaksjoner da han stilte seg opp foran Lillestrøm-fansen og jublet for Vålerengas 3-1-scoring i søndagens lokaloppgjør.

Kastingen fra tribunen ba han nærmest om. For enkelte kokte det imidlertid fullstendig over.

– Det er selvfølgelig litt trist, sier Osame Sahraoui om meldingen han mottok på Twitter søndag kveld.

I meldingen ble norsk-marokkaneren omtalt som en forbanna flykning. «Få deg til helvete hjem», skrev brukeren.

KOKTE OVER: Det kokte over for spesielt et enkeltindivid etter VIF-kampen. Lillestrøm som klubb har allerede tatt sterk avstand fra meldingen. Foto: Skjermdump Twitter

I ettertid har vedkommende beklaget på Twitter, og fått følgende svar fra Sahraoui, som skriver at han tilgir personen:

«Er utrolig glad for at du beklager og takk for at du er så modig og deler historien din. Håper det går bra med deg, og at alt ordner seg til slutt».

– Rasisme hører ikke hjemme noe sted. Samtidig tenker jeg tenker at det er mange andre i verden som har det mye verre enn meg. At jeg får én melding, det går fint, sier søndagens VIF-helt, i et intervju som ble gjort før beklagelsen kom.

En rekke LSK-supportere har allerede tatt avstand fra meldingen. Det samme har Lillestrøms offisielle supporterklubb.

«LSK fordømmer alle former for rasistiske ytringer, og doms- og sanksjonsutvalget i klubben er allerede i gang med å se på saken der en helt uakseptabel (og nå slettet) Twitter-melding ble sendt til Osame Sahraoui» i, skriver Lillestrøm som klubb på Twitter.

PROVOSERTE: Osame Sahraoui har forståelse for at han provoserte LSK-fansen. Feiringen hans, der han peker på egne blodårer, har hentet inspirasjon fra NBA og betyr egentlig «ice in my veins» – og sikter til at han er iskald når det teller. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Selv sier Sahraoui at han av og til mottar rasistiske meldinger. Men han er klar på at det i all hovedsak preller av.

– Jeg får bare gjøre som jeg gjorde i går og vise på banen at jeg hever meg over det. Samtidig tenker jeg mye mer på at det er mange andre som har det mye verre enn oss i livet, sier Sahraoui.

Vil oppfylle farens store drøm

Nettopp den inngangen til livet – at han tenker på andre – forteller kanskje litt om oppveksten, personen og verdiene til 21 år gamle Osame Sahraoui.

Familien betyr mye, og spesielt forholdet til pappa Jaafar er tett.

– Pappa er et stort forbilde for meg utenfor banen. Måten han jobber på og sliter for familien, slik vil jeg også bli, sier Osame Sahraoui.

Han forteller at farens store drøm var å bli fotballstjerne.

– Men han ble født i Marokko og vilkårene og fattigdommen der gjorde det vanskelig. Jeg var nok hans plan B. Så det at jeg holder på å gjøre det bra nå, betyr nok mye for å realisere hans drøm, sier Osame.

MUSLIM: Før hver kamp, bruker Osame Sahraoui noen ekstra sekunder på sidelinja for seg selv der han ber. – Jeg har en liten bønn jeg gir til Gud. Jeg takker for alt og ber om tilgivelse og sånne ting. Der er en samtale mellom oss for at jeg skal være forberedt, forklarer han. Foto: Torstein Wold / TV 2

Ser du nøye på Osame Sahraoui under en Vålerenga-kamp, vil du tidvis se at han titter opp på tribunen mot faren.

– Han roer meg ned og forteller hva jeg skal gjøre, sier VIF-spilleren.

Han mener støtten fra pappa har vært uvurderlig i spesielt tøffe perioder. Enten når det har gått tungt sportslig – eller for eksempel når fysikken til teknikeren på 170 centimeter har blitt kritisert.

– Jeg har ofte fått høre det. Tidvis blir det jo en litt mental kamp. Du blir litt lei og tenker «er det verdt det?» her og der. Men man må bare spise de tankene og rette seg mot målet sitt. Det kommer til å være verdt det om jeg klarer målene jeg har satt meg, sier han.

Forsørger allerede familien

Han er klar på at han er evig takknemlig overfor familien.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare hva de betyr for meg engang, sier VIF-magikeren.

Samtidig har ikke livet bare vært en dans på roser for pappa Jaafar, moren Samira og søskene Hella, Rabab og Hajar.

– Vi er jo fra østkanten. Det er ikke det rikeste stedet vi kommer fra og familien vår har ikke hatt den beste økonomien. Men vi er en liten familie som helt siden dag en har jobbet hardt og drømt om å få til noe sammen, sier VIFs tekniker.

Som en av norsk fotballs mest attraktive spillere, er det liten tvil om at lønningsposen til Osame Sahraoui har blitt brukbar de siste årene.

Det har familien allerede fått merke.

– Ja, jeg hjelper til der. Vi er jo seks stykker, så kontrakten min her i Vålerenga bidrar til litt forskjellig. Det er noe jeg tenker på hele tida. Men samtidig føler jeg ikke at jeg gjør nok enda. Jeg har en lang vei å gå enda, og forhåpentligvis får jeg større kontrakter etter hvert, sier han.

Fortsatt bor 21-åringen hjemme med familien. Noe annet er ikke tema.

– Jeg bor hjemme, ja. Ja-ja! Det er mye bedre det. Jeg trenger mat på bordet og jeg har tre søsken som fikser det for meg hele tiden, forteller han.

Vil gjøre sine egne stolt

Ydmyk, familieorientert og hardtarbeidende. Slik er det Vålerengas nummer ti beskriver seg selv.

– Jeg ønsker å representere noe mer enn meg selv, sier han.

Osame Sahraoui kommer aldri til å glemme hvor han er fra. Hauketo er stedet han har vokst opp og Hauketo var klubben 21-åringen spilte i fram til han gikk til Vålerenga i 2014.

Hver gang han blir kåret til banens beste spiller, får han lov til å dele ut 10.000 kroner til en breddeklubb. Osame er aldri i tvil om hvem pengene skal gå til.

– Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten dem, sier Osame Sahraoui.

Samtidig er han klar på at han «speller for flere enn bare deg sjæl», som de synger i klubblåten «Mitt Vålerenga».

– Helt ærlig føler jeg at vi fra østkanten må jobbe litt ekstra for det. Slik burde det ikke være. Jeg føler at det jeg gjør nå, kan være med på å bidra til å åpne øynene og at folk får se hvor manga fantastiske personer det er som vokser opp på Østkanten, sier Osame Sahraoui.

Samtidig er spørsmålet fortsatt åpen om det blir for Norge eller Marokko at Osame Sahraoui i framtiden ikler seg en A-landslagsdrakt.

Fortsatt har han ikke blitt tatt ut der – og det betyr at han fortsatt står overfor et valg.

– Det er mange som spør om det. Jeg tar nok valget helt i siste sekund. Det er en følelse jeg må få den dagen jeg blir tatt ut på et A-landslag. Jeg elsker å spille for begge landene, men jeg skjønner jo at det ikke går, sier han.