Rashford utlignet utrolig Rooney-rekke

MÅLMASKIN: Marcus Rashford er i sitt livs form. Her setter han sitt første for kvelden mot Charlton. Foto: OLI SCARFF

Manchester United-Charlton 3-0

De røde djevlene tok seg videre etter seier over League One-motstand.

De to siste målene ble scoret av innbytter Marcus Rashford.

Formspilleren tangerte Wayne Rooneys fenomenale rekke fra 2010: Scoring i åtte hjemmekamper på rad.

Men han må score i én kamp til for å tangere det som skal være klubbrekorden.

Ifølge Manchester Uniteds nettsider scoret Dennis Viollet i ni kamper på rad i 1959.

STRÅLER: I tillegg til å ha scoret i åtte strake hjemmekamper, har Marcus Rashford scoret i seks kamper. Foto: OLI SCARFF

Klar ten Hag-melding

Det er ikke lenge siden Rashford hadde en noe usikker United-fremtid.

For bare en måned siden snakket PSG-president Nasser Al-Khelaifi om at han ville være interessert om muligheten for å hente Rashford gratis til sommeren bød seg.

Like før jul ble det bekreftet at Manchester United har utløst en klausul i 25-åringens kontrakt, som gjør at den forlenges med et år.

Rashford er dermed bundet til United til sommeren 2024. Manager Erik ten Hag har tenkt til å beholde ham lengre enn som så.

– Han er veldig viktig. Det har vi sett fra min første dag her. Jeg er veldig fornøyd med ham. Jeg vil definitivt ikke miste ham. Han er i planene våre og han kommer til å bli i Manchester United, sier nederlenderen, ifølge Mirror.

STJERNEELEV: Marcus Rashford har blomstret under Erik ten Hags ledelse. Foto: OLI SCARFF

Antony-magi

Det første målet mot Charlton var av det rålekre slaget, signert Antony.

TILSLAGET: Her sender Antony av gårde skuddet. Foto: OLI SCARFF Les mer NETTSUSEN: Her klistrer ballen seg i hjørnet. Foto: Dave Thompson Les mer HYSJET: Her gir Antony en melding til eventuelle kritikere. Foto: PHIL NOBLE Les mer

Newcastle er også klar for semifinale etter 2-0-seier over Leicester.

De to andre kvartfinalene, Nottingham Forest-Wolverhampton og Southampton-Manchester City, spilles onsdag.