Rashford-show mot Barcelona: – Føles som et tap

Barcelona 2-2 Manchester United

Et vaskekte gigantoppgjør ventet i Europaligaens play-off til åttedelsfinale. I storkampen mellom Barcelona og Manchester United, var det bortelagets største stjerne som skulle skinne på ny.

Først utlignet Marcus Rashford til 1-1 etter at Marcos Alonso hadde sendt hjemmelaget foran. Engelskmannen driblet seg inn i boksen og snek ballen inn i korthjørnet.

Etter hans 14. mål på 16 kamper siden VM, sørget et dribleraid og innlegg fra Uniteds nummer 10 for at Jules Koundé satte ballen i eget mål til 2-1 for bortelaget.

– Selvsagt vil jeg gi ros til Rashford, for han er i fantastisk form, men hele laget gjorde det bra. Jeg synes det var en god kamp, sier Manchester United-manager Erik ten Hag til BT Sport.

Rashford selv var imidlertid ikke fornøyd med 2-2.

– Det føles som et tap, sier han til BT Sport.

– Skuffet over at vi bare klarte uavgjort, skriver Uniteds nummer ti på sosiale medier.

SCORINGEN: Her setter Marcus Rashford inn 1-1-målet på Camp Nou, etter å ha rundlurt Barcelona-målscorer Marcos Alonso. Foto: Isabel Infantes

– Han er ustoppelig, tweetet tidligere Barcelona-spiller Gary Lineker om Rashford.

Men Barcelona har også offensive profiler i fleng. Et innlegg fra Raphinha mot Robert Lewandowski endte i 2-2-målet, som ble kampens siste.

Dermed står det likt når katalanerne gjester Old Trafford til returkampen neste uke.

– Om den kampen blir som denne, så tror jeg alle vil ønske å se den, sier Ten Hag.

FIKSET UTLIGNING: Innlegget fra Raphinha mot Robert Lewandowski endte i 2-2-målet på Camp Nou. Foto: ALBERT GEA

Hedret sin avdøde far

Etter en intens, men målløs førsteomgang, kom målene som perler på en snor i åpningsminuttene av den andre.

Først steg Marcos Alonso til værs på et hjørnespark og headet Barcelona i ledelsen. Målet ble et følelsesladd øyeblikk for spanjolen, som mistet sin far for en uke siden.

Alonso feiret med å peke mot himmelen.

HYLLET PAPPA: Marcos Alonso pekte mot himmelen etter 1-0-scoringen. Foto: PAU BARRENA

Stor Weghorst-bom

Barcelona åpnet kampen med å dominere fullstendig, både i ballinnehav og sjanser. Likevel var det gjestene som hadde kampens største farligheter før hvilen.

Etter 27 minutter burde Wout Weghorst sendt de hvitkledde i ledelsen, men tett på Marc André Ter-Stegen sviktet den nederlandske spissen.

STOR SJANSE: Wout Weghorst misbrukte en stor sjanse i førsteomgangen. Foto: PAU BARRENA

Seks minutter senere vartet den tyske målvakten opp med en mesterlig redning da han hindret Marcus Rashford fra å sende United foran.

Da var lagene mer kliniske i den andreomgangen, og storkampen endte 2-2.