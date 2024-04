Raser mot dommeren: – En horribel forklaring

Se den absurde hendelsen i videoklippet øverst!

En svært spesiell hendelse skjedde på Emirates tirsdag kveld.

Arsenal-keeper David Raya sentret ballen mot Gabriel, som plukket opp ballen og trodde at han skulle ta femmeteren.

Harry Kane og Bayern München-spillerne reagerte kraftig og snudde seg mot den svenske dommeren, Glenn Nyberg, før de ropte etter straffespark.

– Jeg synes vi skulle hatt straffe da spilleren deres plukket opp ballen. Det er den klareste straffen jeg har sett. Jeg aner ikke hvorfor den ikke ble gitt, men det er femti-femti, noen ganger får man dem og andre ganger gjør man ikke det, sier Harry Kane til TV 2.

Etter kampen hevder Thomas Tuchel at dommeren forklarte spillerne at det var en barnefeil, som han ikke hadde tenkt å blåse for under en Champions League-kvartfinale.

– For meg gjorde dommeren en stor feil ved å ikke gi oss straffe. Jeg vet at det er en crazy situasjon, men keeperen legger ballen ned, dommeren blåser og keeperen sentrer, så plukker midtstopperen opp ballen, sier Tuchel på pressekonferansen etter kampen.

BØNN: Thomas Tuchel forsøker å få svar av dommerteamet. Foto: Matthew Childs

– Det som gjør oss virkelig sinte er forklaringen hans på banen. Han fortalte spillerne at det var en barnefeil og at han ikke ville gitt en slik straffe i en kvartfinale. Det er en horribel, horribel forklaring. Fordi det betyr at han ikke dømmer handssituasjoner. Det kan være barne- eller voksenfeil. Vi føler oss sinte, det er en stor avgjørelse som går mot oss, sier Bayern München-treneren.

Arsenal følte seg snytt: – Tydelig kontakt

Også Arsenal ville ha straffespark. 20 sekunder før dommeren blåste av kampen gikk Bukayo Saka i bakken.

– Jeg kan ikke tro at det ikke ble dømt. Det er klar straffe. Jeg er i vantro, sier tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand på TNT Sports.



Lynvingen driblet seg forbi Manuel Neuer, men traff keeperen da han passerte ham.

– Det så ut som en straffe for meg, men du må nesten spørre dommeren. Det er vanskelig for meg å si, men jeg synes det så ut som et straffespark. Vi fikk den ikke, så vi er ferdig med den nå. Nå må vi se fremover, sier Martin Ødegaard til TV 2.

ROPTE PÅ STRAFFE: Martin Ødegaard hadde orkesterplass til situasjonen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2 viser ham situasjonen i reprise. Da er han litt klarere i sin tale.

– Det er tydelig kontakt, det går an å blåse på den, sier Ødegaard.



Kampen ble blåst av 30 sekunder senere, da viste dommer Nyberg at VAR hadde sett på situasjonen og mente at det ikke var grunn for ham å omgjøre avgjørelsen.

Hva mener du? Se situasjonen i videoklippet under og si din mening:

Kane innrømmer at Arsenal kunne fått straffe

Også Harry Kane mente at det kunne blitt blåst straffespark på den. Iallfall om det skjedde med hans lag.

– Jeg er ikke helt sikker, jeg har sett den på nytt. Den er litt soft, men det er en 50/50-duell. Dersom han var på mitt lag, så tror jeg at jeg ville hatt den, men de fikk den ikke, sier England-stjernen til TV 2.

RASTE: Bukayo Saka oppsøkte dommeren etter kampen og måtte til slutt dras vekk av en Arsenal-trener. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2.

I TV 2s studio mener man også at Arsenal ble snytt for et straffespark.

– Min første tanke var straffespark. Det går an å diskutere denne, sier Erik Thorstvedt.

– Dommeren må vurdere det som om at Neuer er ferdig med sin bevegelse når Saka hopper inn i ham. Jeg heller mot straffe, sier Morten Langli.