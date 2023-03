Raser: – Må være heslig for dem

FRUSTRASJON: Her har Alexander Sørloth akkurat snakket på seg et gult kort. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Spania-Norge 3-0

– Sånn er det borte mot Spania. Det er ikke 50/50-dømming, sier midtstopper Stefan Strandberg til TV 2.

– Jeg har en lang prat med dommeren i pausen og prøver å manipulere ham etter beste evne, fortsetter Vålerenga-spilleren.

Strandberg er bare én av landslagsspillerne som går hardt ut mot det franske dommerteamet etter 0-3-tapet mot Spania.

– Synd at de biter på

Spillerne er samstemte i at landslagskapteinen ble snytt for straffe i første omgang, men reagerer vel så mye på dømmingen jevnt over hele kampen.

Alexander Sørloth gir et eksempel:

– Vi er så vidt borti dem, så går de i bakken og så er det frispark.

– Det er veldig synd at dommerne biter på det. Dommerne skal prøve å holde det så fair som mulig, men det må være heslig for dem konstant å forholde seg til filming og sånne ting. Det har holdt på i så mange år nå. Jeg skjønner ikke at de kjøper det fortsatt. Men de biter på, sukker Sørloth.

TV 2s fotballekspert Morten Langli mente også at dommerne lot seg lure og gikk hardt ut. Se video her:

– Opplever du at Spania prøver å lure dem?

– Det er sånn i fotball. Altså, jeg spiller i Spania, har spilt i Tyrkia og Tyskland, og det skjer overalt. Sånn er det. Og det virker ikke som dommerne lærer av det, svarer 27-åringen.

Trønderen irriterer seg over de spanske spillerne.

– De har garantert snakket om det på forhånd. Det er flere jeg er så vidt borti i feltet, og så detter de i bakken, sier Real Sociedad-spissen.

– Det må være jævlig irriterende?

– Ja! Sånn er det veldig ofte. De bare kaster seg i bakken og får frispark. Det er vanskelig. Man må bare treffe på en god dommer som ser forbi det, egentlig.

– Lett å bli provosert av

Sander Berge stemmer i.

– Rører man dem i feltet på dødball, så blir det frispark, liksom. Og så har ikke dommeren sett situasjonen, fordi de legger seg ned. De er kyniske og smarte. Men det er irriterende når du spiller sånn fotball og det skal være dueller og to gode nasjoner mot hverandre, sier Asker-gutten.

– Generelt er det mye billig … lett å bli provosert av det, erkjenner Sheffield United-spilleren.

REAGERER: Sander Berge, som spilte på høyrekanten mot Spania. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han føler at «de fikk litt vel mye billig».

– Vi har snakket i mange år om at vi må bli mer kyniske, men i dag sto vi bra opp og spilte fair, da. Vi gjør det vi skal i duellene og jeg føler det er rom for å gjøre enda mer, men vi blir jo straffet for det minste i form av frispark her og der for småting. Men det er del av gamet, understreker Berge.

– Lenge siden jeg har sett

Leo Skiri Østigård er klar på at dommeren favoriserte Spania.

– Du ser ganske tidlig at han har lagt en liten plan, virker det som. De er på hjemmebane i Spania og har ny trener og sånne ting, sier Napoli-stopperen.

– Jeg følte i hvert fall at det var mange situasjoner som gikk deres vei. De er på hjemmebane og fikk en god dommer i deres favør, fortsetter åndalsnesingen, som mener at straffesituasjonen mot Martin Ødegaard også burde vært rødt kort.

SLAGEN: Leo Skiri Østigård var nedbrutt etter tapet mot Spania. Her med Martin Ødegaard like etter kamsplutt. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Østigård er Norges fremste våpen på offensive dødballer. Napoli-stopperen rister på hodet av dommernes håndtering av dødballene.

– Det var litt sjokkerende til tider at vi fikk så mange imot, jeg følte ikke vi gjorde mye feil. Alt i deres favør, slik var det kampen gjennom, sier Østigård.

– Hva kan dere gjøre annerledes?

– Vi prøver å spille så fair som mulig. Det er lenge siden jeg har sett en sånn type fordel til et hjemmelag. Det må jeg bare innrømme. Jeg føler ikke vi kunne gjort så mye annerledes, svarer 23-åringen.

Ut mot oppførselen

Sørloth beskriver dommeren som «superhissig», og mener at det ikke gikk an å snakke med franskmannen.

Strandberg er helt enig med Sørloths karakteristikk av dommeren.

– Veldig arrogant når man prøver å prate med ham. Sånn er det. Vi har spilt mange kamper der vi har følt at dommeren er sånn, forteller 32-åringen.

FORBANNET: Stefan Strandberg hadde lite til overs for det franske dommerteamet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Dommeren i dag var ræva, så enkelt er det, fortsetter Strandberg.