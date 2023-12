Raser etter TV 2-avsløring: – Et spill for galleriet

Tirsdag kveld kunne TV 2 erfare at sentrale aktører i Start har vært i samtaler med Magne Hoseth i håp om at han skal bli klubbens nye hovedtrener. Dette har ifølge opplysninger foregått bak ryggen til sportssjef Magni Fanneberg.

Reaksjonene fra Start-medlemmene er kraftige på at klubben har pratet med en potensiell Sindre Tjelmeland-erstatter uten å involvere klubbens sportslige leder.

– Det var sjokk og vantro, og enorm skuffelse. Nå er folk enige om at dette styret ikke kan få fortsette, forteller Start-medlem Kenneth Mayer til TV 2.



Tirsdag kveld startet klubbens medlemmer en underskriftskampanje for et ekstraordinært årsmøte.

– Det er noen som venter på en bekreftelse rundt hva som har skjedd og en uttalelse fra styret. Med forbehold om at opplysningene som kommer fram stemmer, ønsker medlemmene et ekstraordinært årsmøte. Nå ligger vi på rundt 100 underskrifter på kampanjen vi startet i går, opplyser Mayer.



For kun to uker siden foregikk det et medlemsmøte på Sparebanken Sør Arena med styret og klubbens medlemmer.

– Det var noen som lot seg målbinde etter det medlemsmøtet, der styret lovet bedring i kommunikasjonen innad. Det ser jo nå ut til at det bare var et spill for galleriet, konstaterer Mayer.



HEKTISK MØTEVIRKSOMHET: Medlemmene og klubbens styre var samlet på Sparebanken Sør Arena. Nå vil medlemmene ha et ekstraordinært møte. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Ingen formelle samtaler

Tirsdag kveld ble styret i Start innkalt til et hastemøte. Styreleder Ole Magnus Skisland ønsker ikke å kommentere om Start har vært i kontakt med Hoseth eller andre potensielle hovedtrenere.

– Vi har ikke hatt noen formell samtale med trenere. Vi får alltid henvendelser fra ulike trenere som har interesse for klubben. Vi kommenterer ikke noen navn i sterk fortrolighet til de som tar kontakt, forteller Skisland til TV 2.



AVVISER FORMELL SAMTALE: Styreleder i Start, Ole Magnus Skisland, vil ikke kommentere konkrete navn. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det er jo et privilegium at folk har interesse for å være her og at klubben er allmenkjent. Det er jo flere roller her som ikke er besatt, så vi får henvendelser på ulike nivåer. Disse tingene dukker opp hele tiden.



Onsdag formiddag bekrefter Magne Hoseth til Fædrelandsvennen at hans agent har spurt han om det kan være interessant å ta Start-jobben.

– Da fortalte jeg ham at det ikke er interessant for meg, så lenge de ikke har avtalt ting med Sindre (Tjelmeland). Folk må gjøre opp med dem de skal gjøre opp med, før jeg tar stilling til om noe som helst kan være aktuelt, uttaler Hoseth.



KONTAKTET AV SIN AGENT: Magne Hoseth bekrefter at hans agent har spurt han om Start-jobben. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Starts styreleder avviser manglende kommunikasjon innad i klubben.

– Vi har våre vanlige retningslinjer for hvordan kommunikasjonen innad i klubben foregår. Vi har et styre, en daglig leder, en sportssjef og en trener. Vi kommuniserer jo i de kanalene som er avtalte, fastslår styrelederen.



– Hvordan er tilliten til Tjelmeland og Fannberg?



– Vi forholder oss til at begge de to har kontrakt i 2024, svarer Skisland kontant.



USIKKERT: Sportslig leder Magni Fannberg omtaler Hoseth-samtaler bak hans rygg som helt ukjente opplysninger. Foto: Tor Erik Schrøder

Skisland trekker fram engasjementet fra klubbens medlemmer som noe positivt.

– Jeg er veldig glad for at det er et stort engasjement for klubben. Folk har et stort hjerte for klubben, og det varmer jo enormt. Det er en kjærlighet for klubben, noe vi er fantastisk glade for, sier Starts styreleder.



– Det er ikke noe tvil om at man må samle krefter. Det er utvilsomt en krevende situasjon for klubben, konkluderer Skisland.