Raser etter skade: – Umenneskelig kampbelastning

Spania- og Barcelona-spiller Gavi (19) måtte ut med en alvorlig kneskade mot Georgia søndag.

Et halvt døgn senere kom skadedommen som antyder at han kan gå glipp av neste års EM.

Det skriver Barcelona i en oppdatering på sin nettside.

– En test utført mandag morgen har vist at han har en fullstendig avrivning av det fremre korsbåndet i høyre kne og en tilhørende skade i sidemenisken, heter det i pressemeldingen.

– Bitreste seieren jeg har opplevd, konstaterte Spania-sjef Luis de la Fuente etter 3-1-seiren, ifølge Marca.



Spania-sjefen pekte på at fotball er en risikabel aktivitet.

– Fotball er en risikofylt aktivitet – ukontrollerbar. Jeg er veldig lei meg for spilleren. Jeg forstår alles avsky, for Barcelona, for spilleren, for forbundet. Vi føler det i sjelen, erkjente la Fuente etter kampen.



MÅTTE UT: Gavi pådro seg en kneskade i kampen mot Georgia søndag kveld. Foto: Cesar Manso / AFP

Freser: – Umenneskelig kampbelastning

Utspillet får TV 2s fotballekspert, Yaw Amakwah, til å reagere.

– Spania sin landslagstrener mener skader er ukontrollerbare og peker på at «fotball er en risikabel aktivitet». Trist å være vitne til hvordan Barcelona og Spania nærmest ødelegger Gavi og Pedri med en umenneskelig kampbelastning, skriver han på X.

Spania var allerede sikret EM-spill, og Georgia-kampen var dermed uten særlig betydning.

– Du kan si at det er et uhell, men all forskning tilsier at man er mer utsatt for slike skader dersom man spiller for mye. Det vitner om en klubb og et forbund som «gir F» i spillernes framtid og deres kropp og helse, utdyper TV 2s fotballekspert.

STORTALENTER: Pedri og Gavi har blitt viktige brikker for Barcelona og Spania. Foto: Paul Childs / Reuters

Slår alarm

I tillegg til Gavi, så trekker han frem Pedri (20) og Ansu Fati (21), som andre eksempler på tilfeller der Spania og Barcelona har pushet unge spillere for hardt fysisk.

Pedri har denne sesongen slitt med en hamstringskade, og har kun fem kamper for klubblaget.

Fati har på sin side dratt på lån til Brighton, etter flere sesonger med skadeproblemer.

Ifølge AS skal Barcelona være sinte på landslaget for at Gavi spilte kampen.

Amankwah mener både klubb og forbund ikke tar godt nok vare på de unge spillerne.

– Både klubb og forbund har et ansvar, men det er jo i klubblaget man er mest. De setter de unge spillerne i en vanskelig situasjon, ettersom noe av de vanskeligste for en ung spiller er å sette foten ned selv, og bremse ned, mener TV 2s ekspert.

REAGERER: TV 2s fotballekspert, Yaw Amakwah. Foto: Markus Engås / TV 2

Gavi har spilt 15 kamper for klubblaget denne sesongen, samt seks kamper for det spanske landslaget – deriblant på Ullevaal mot Norge.

