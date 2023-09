Raser etter grep: – Skammelig

Dette er de viktigste hendelsene i den betente saken som omhandler bråket rundt Spanias kvinnelandslag i fotball:

* September 2022: 15 spillere på det spanske kvinnelandslaget i fotball sender et brev til Det spanske fotballforbundet (RFEF) der de gjør det klart at de ikke ønsker å spille landslagsfotball. Årsaken er stor misnøye med trener Jorge Vilda og hans lederstil. Hele seks Barcelona-profiler er blant spillerne.

* 12. juni 2023: Tre av de 15 spillerne, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey (begge Barcelona) og Ona Batlle (Manchester United) tas ut i Vildas VM-tropp.

* 20. august 2023: Spanias fotballpresident Luis Rubiales kysser Spania-profil Jennifer Hermoso på munnen etter at laget vinner VM-finalen i Sydney.

* 21. august: Flere spanske regjeringsmedlemmer kritiserer Rubiales for episoden og krever hans avgang som fotballpresident.

* 21. august: Rubiales beklager episoden og sier at han angret.

* 24. august: Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) åpner disiplinærsak mot Rubiales.

* 25. august: Under den ekstraordinære generalforsamlingen slår Rubiales fast at han ikke kommer til å trekke seg fra jobben. – Jeg kommer ikke til å gå av, jeg kommer ikke til å gå av, jeg kommer ikke til å gå av, ropte Rubiales til forsamlingen, som svarte med applaus og jubel.

* 25. august: Senere samme dag opplyser lederen for det spanske idrettsrådet (CSD) Victor Francos at regjeringen tar Rubiales til voldgiftsretten i spansk idrett (TAD). Han kritiserer også forsamlingen for hvordan de hausset opp Rubiales.

* 25. august: På kvelden tar Hermoso bladet fra munnen etter flere dager med kritikk mot Rubiales. Der gjør hun det klart hun ikke hadde gitt sitt samtykke til kysset og beskrev seg som «et offer for en impulsbasert og sexistisk handling». Samtidig gjør over 50 spillere det klart at de ikke vil spille for Spania så lenge Rubiales er fotballpresident. Noen dager senere trakk også støtteapparatet seg med unntak av hovedtrener Vilda.

* 26. august: Spanias fotballforbund (RFEF) insisterer på å ta Hermoso til retten i et forsøk på å «frikjenne» Rubiales.

* 26. august: Fifa suspenderer Rubiales fra all fotballaktivitet i 90 dager mens de etterforsker saken.

28. august: Rubiales' mor låser seg inne i en kirke i Granada og sultestreiker som en støtte til sin sønn. Hun kaller saken for en «umenneskelig og blodig jakt» på sønnen.

* 28. august: Det spanske fotballforbundet (RFEF) holder krisemøte i Madrid.

* 28. august: Spansk påtalemyndighet åpner sak mot Rubiales for mulig seksuelt overgrep. Påtalemyndigheten skal heretter innhente informasjon fra blant andre Hermoso.

* 28. august: Etter et ekstraordinært møte vedtok de regionale lederne i spansk fotball å be om at Rubiales går av som fotballpresident umiddelbart. De krever også reformer i forbundet.

* 1. september: Rubiales forsvarer seg på nytt i en uttalelse. «Gjennom denne perioden har jeg vært offer for en politisk og mediemessig lynsjing uten sidestykke, som jeg har holdt meg selv i utkanten av. Ikke bare nasjonalt, men globalt», skrev han.

* 5. september: RFEF ber om unnskyldning til «verdensfotballen» og sier at Rubiales' oppførsel har gjort stor skade på omdømmet til idretten.

* 5. september: Landslagstrener Jorge Vilda må forlate jobben, 16 dager etter at han ledet laget til VM-gull.

* 8. september: Spansk påtalemyndigheten opplyser at den vil ha videre rettslige skritt mot Rubiales.

* 10. september: Rubiales opplyser at han trekker seg som Spanias fotballpresident og som visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

* 11. september: En domstol beslutter å starte etterforskning mot Rubiales.

* 15. september: Rubiales forklarer seg i en domstol i Madrid, og den avtroppende fotballpresidenten blir ilagt forbud mot å besøke og kommunisere med Hermoso. Rubiales nekter straffskyld og gjentar påstanden om at han hadde samtykke til å kysse VM-vinneren.

* 15. september: 39 spillere går ut i landslagsstreik. Det inkluderer nær hele troppen som vant VM-gull.

* 18. september: Det spanske fotballforbundet (RFEF) skriver i en uttalelse at de ønsker at VM-spillerne stiller seg bak oppvask-prosessen i forbundet.

* 18. september: Spanias ferske landslagssjef Montserrat «Montse» Tomé tar ut et titalls spillere som etter VM sa nei til landslagsspill. Jennifer Hermoso er ikke med. De uttatte spillerne ble angivelig ikke varslet på forhånd, melder flere spanske medier.

* 18. september: De spanske fotballstjernene slår tilbake mot eget forbund og sier at boikotten fortsetter. Ifølge spanske AS åpner imidlertid regelverket til det spanske fotballforbundet for å ilegge den som ubegrunnet unnlater å møte til landslagssamling straff. Det kan dreie seg om bøter og i ekstreme tilfeller inndragelse av vedkommendes spillerlisens.

* 19. september: Flere av spillerne på det spanske kvinnelandslaget i fotball dukker opp til landslagssamling til tross for den betente striden med forbundet.

Kilder: ESPN, AFP, Marca, AS (NTB)