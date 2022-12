Rasende LSK Kvinner-spiller langer ut: – Jeg er fly forbannet!

LSK Kvinner-spiller Mimmi Löfwenius sparer overhodet ikke på kruttet når hun skal beskrive sin frustrasjon over at sammenslåingen med LSK ikke ble noe av.

LSK Kvinner-spilleren Mimmi Löfwenius dirrer nærmest i frustrasjon etter intervjuet med TV 2.

– Du er litt sur i dag, kommenterer vi tørt.

– Jeg er fly forbannet, kommer det kontant tilbake.

Det skjer dagen etter at det ekstraordinære årsmøtet i Lillestrøm Sportsklubb valgte å si nei til en sammenslåing med LSK Kvinner.

– Jeg er «pissed off», liksom, sier hun.

Hun har mer på lager. Löfwenius mener årsmøtet til LSK viser ekstremt gubbete holdninger og sammenligner årsmøtet med «slike folk som sitter i FIFA».

– Det er en katastrofe. Det er en katastrofe for de som ønsker like muligheter for jenter og gutter i fotballen, sier Löfwenius.

Bare syv av de 158 frammøtte på årsmøtet ønsket innlemmelse. En sammenslåing var dermed aldri i nærheten av å bli noe av.

Mimmi Löfwenius må nærmest le litt over hvor provosert hun klarer å bli.

– Det er frustrasjon som har bygget seg opp over lang tid. Jeg er veldig frustrert. Det er et ekstremt lite framtidsrettet syn. LSK sier de satser på kvinnefotballen, men det er på breddenivå, liksom. De sender du ut på den dårligste kunstgressbanen på Romerike uten lys. Hva er det for en satsing, hevder hun.

– LSK tar allerede jentene på alvor

LSK-styreleder Morten Kokkim vil ikke kommentere Löwenius sin frustrasjon torsdag.

– Jeg har ingen kommentar til ev. meninger spillere i LSK Kvinner måtte ha om årsmøtets vedtak, skriver Kokkim i en tekstmelding til TV 2.

I en epost til Romerikes Blad, har han tidligere understreket at LSK allerede har en satsing på damefotballen - og at man allerede samarbeider med LSK Kvinner.

– LSK har i dag om lag 200 jenter i klubben, herunder kretsens beste jenteakademi, samt et damelag i 3. divisjon. I tillegg samarbeider i dag på flere områder med LSK Kvinner. Dette mener vi er et godt samarbeid som vi bør fortsette med og videreutvikle, skrev han blant annet til lokalavisa.

I samme avis konkluderer sportsleder Morten Svesengen med at avgjørelsen var den beste for begge parter.

«Noen kritiske røster har ment at saken for LSKs del dreier seg om et verdivalg, likestilling og omdømme. Felles for mange av dem som har kommet med slike argumenter, er at de befinner seg langt fra Åråsen. Der kjenner veldig få seg igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen. Denne saken har handlet om helt andre ting», skriver han.

Hans konklusjon er at LSK som klubb allerede tar jentene på alvor.

Fansen har vært skeptiske

Det er liten tvil om at sterke krefter i og rundt Lillestrøm Sportsklubb har stilt seg negativ til en sammenslåing av klubbene.

Argumentene er flere. Blant annet har LSK Kvinner slitt økonomisk de siste årene og flere har fryktet at det skal gå utover satsingen til LSK.

Samtidig mener flere at sammenligningene med Rosenborg og Brann, som har tatt over hardtsatsende herrelag, ikke er sammenlignbar fordi LSK allerede har en breddesatsing i klubben.

Mimmi Löfwenius mener årsmøtet i LSK ikke fikk en balansert nok framstilling av saken.

– Men har du noe slags forståelse for argumentene deres?

– Jeg hører hva de sier og kan kjøpe noe av det, men jeg synes de slenger altfor mye piss. Det blir blant annet hevdet at vi har krevd vår egen arena. Det har vi ikke gjort. Men vi har sagt at vi har et ønske om det fram i tid. Men det snur de til sin fordel og spiller kortene på sin måte, sier Löfwenius.

SKUFFET OVER DISKUSJONEN: Styreleder i LSK Kvinner, Rune Øien, mener premisset for sammenslåingen ikke ble rettferdig på LSKs ekstraordinære årsmøte mandag kveld. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ifølge LSK-styreleder Rune Øien dreier dette seg om et notat fra tidligere som ble overtolket.

– Det var uheldig for det som kunne blitt en fin diskusjon, sier han.

Selv om Mimmi Löfwenius er sterkt uenig i årsmøtets avgjørelse, ser hun at sammenligningene med Brann og Rosenborg kanskje ikke er helt optimale.

– Til en viss grad er jeg enig, men jeg tenker det absolutt hadde vært mulig å få til en satsing på toppfotballen her også, sier hun.

Har skaffet millioner

Styreleder i LSK Kvinner, Rune Øien, ble slett ikke overrasket over konklusjonen på LSKs årsmøte. Han erkjenner at LSK-kvinnene aldri nådde fram med sin argumentasjon.

– På generelt grunnlag er vi skuffet over ensidigheten i diskusjonen. Vi har i for liten grad vært i stand til å få frem våre poenger. Det ble for stort fokus på at dette kom til å gå utover LSK, og ikke en verdifull diskusjon som jeg hadde håpet det skulle bli, sier han.

– Kjøper du en del av deres argumentasjon?

– Jeg kjøper argumentene om at man er redde for klubben og at man mener det kunne ødelagt økonomien, men jeg mener det er basert på gale premisser. Diskusjonen ble ikke godt nok opplyst. Vi ville kommet inn med en egen finansiering, sier han.

Så sent som i slutten av september sendte LSK Kvinner ut en pressemelding der de fortalte om økonomiske utfordringer. I løpet av året måtte klubben skaffe to millioner kroner for å få budsjettet i havn.

Disse utfordringene er allerede løst, påpeker styrelederen.

– Vi har fått på plass midlene vi trenger for å drive videre, sier Rune Øien.

Hans sier han tar beslutningen fra LSKs årsmøte til etteretning, og påpeker at det kanskje var greit ettersom motstanden åpenbart var så stor.

Håper sponsorer vil bytte side

I spillerstallen til LSK Kvinner er det ikke bare Mimmi Löfwenius som mottok beskjeden med skuffelse. Landslagsprofil Cecilie Fiskerstrand er det samme..

– For oss i spillerstallen er dette helt uforståelig, sier Fiskerstrand.

Huns klokkeklare oppfatning er at alle parter kunne kommet godt ut av det.

– Vi har sett både nasjonalt og internasjonalt at det å slå lagene sammen på elitenivå har gitt resultater, og styrket begge klubbene og alle kommer godt ut av det. Jeg ser bare fordeler med det, og ulempene går det an å løse, sier 26-åringen.

Selv om LSK Kvinner, som lenge dominerte norsk kvinnefotball, har slitt litt både sportslig og økonomisk de siste årene, beroliger styreleder Øiem de som frykter for klubbens framtid.

– Vi er en klubb i Toppserien med en god spillerstall, og en ny spennende trener på gang. Nå skal vi satse videre på egenhånd, og jobbe for å befeste vår posisjon i Toppserien, sier Øien.

Cecilie Fiskerstrand håper på sin side at det kan komme noe godt ut av det hele. På spørsmål om hun frykter negative konsekvenser for satsingen framover, snur hun på det.

– Jeg håper det kan slå andre veien. Jeg håper at sponsorer tenker at «oj, her har vi et herrelag som ikke er interessert i å samarbeide med et kvinnelag slik de fleste gjør. Da vil vi heller sponse kvinnene», sier Cecilie Fiskerstrand.