Raphinha-opptur: – Han kan blomstre

Real Betis - Barcelona 1-2

Barcelona måtte slite for seieren mot et hardkjempende Betis-lag. Midveis i andreomgang var det Raphinha som scoret det viktige 1-0-målet. Robert Lewandowski økte til 2-0, men et sent selvmål fra Jules Koundé sørget for spenning.

Katalanerne klarte å sikre seieren etter noen smånervøse sluttminutter.

Sliteseiren kommer dagen etter det som ble en stille Deadline Day i storklubben. TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tror det var fornuftig.

– Jeg syns ikke det er så halvgærent. Det er et sunnhetstegn at de ikke gjør noe overilt på markedets siste dag, sier Stamsø-Møller.

– Man venter fortsatt på at Raphinha skal slå til. Det er litt det samme med Ansu Fati også. Det er spillere som mangler litt akkurat nå. Når Dembélé er ute, kan disse blomstre. Det er nok det Xavi håper på også.

Og det var nettopp sommerens storkjøp fra Leeds som scoret Barcas første for kvelden.

Etter 64 minutter var Raphinha på rett plass i boksen. Barcelona tok et raskt frispark. Alejandro Balde kom i full fart langs venstresiden, før han slo et lavt, hardt innlegg mot bakerste stolpe. Der bredsidet Raphinha ballen i mål fra kort hold.

– Han har fått til null og niks før dette, sa ekspertkommentator Stamsø-Møller.

– Det var vanskelig å se for seg at det skulle bli en positiv opplevelse for Raphinha etter 50 minutter, men det ble det likevel.

Etter 79 minutter økte Robert Lewandowski til 2-0. Polakken var våken etter en corner som ble headet videre av Ronald Araújo.

– Nådeløse Lewandowski. Han markerer at han er tilbake, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Måten Barcelona har tatt brodden av Betis på etter 1-0 er så kontrollert og elegant.

Klønete selvmål

Men kampen var langt fra over. For med fem minutter igjen ble det ny dramatikk i Sevilla. Joules Koundé klarte ikke klarere et Betis-innlegg, og forsvareren endte med å sette ballen i eget mål på klønete vis.

– Han er først og fremst uheldig der Koundé, sa Osnes.

Like etter reduseringen var Betis svært nær ved å score en kjapp utligning også, men denne gang var marginene på Barcelonas side. Dermed kunne gjestene juble for tre nye poeng. Laget leder nå med åtte poeng ned til Real Madrid, men hovedstadsklubben har én kamp mindre spilt.

– For en sesong de har. Det ble litt spenning, men det var uansett klasseforskjell, sier Stamsø-Møller.

Etter kampslutt fikk Betis' William Carvalho det røde kortet etter å ha slengt med leppen til dommerteamet.

Real Madrid møter Valencia på torsdag kveld. Den ser du på TV 2 Sport Premium og Play fra kl. 20.45.