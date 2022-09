Ramsalt kritikk av Solbakkens gamlejobb: – En dødssyk pasient

«Thorup fikk gjenopplivet en dødssyk pasient».

Det er tittelen på en kommentar i bold.dk, skrevet av René Schrøder.

Jess Thorup fikk tirsdag sparken som FC København-manager. Det ganske nøyaktig to år etter at han erstattet Ståle Solbakken.

I kommentaren skriver altså Schrøder at Solbakken etterlot seg en dødssyk pasient.

De skriver også at FC København sto med møkk til knærne og at troppen var ramponert.

Slo ironisk tilbake

TV 2 konfronterte Norges landslagssjef med kommentaren under onsdagens pressekonferanse. Da klarte ikke Solbakken å dy seg.

– Jeg er helt enig i det. I og med at jeg bare ble nummer to i ligaen siste sesongen, samt kom til kvartfinalen i Europa League med et skandinavisk lag. Det var langt under det jeg vanligvis hadde prestert i klubben, svarer Solbakken ironisk.

– Å vinne VM med Norge er den ultimate drømmen

Solbakken var i ettertid av sparkingen svært kritisk til måten han hadde fått sparken på. I et intervju med danske TV 3, fortalte nordmannen at han hadde fått sparken over telefon.

– De pisser litt på alt det jeg har gjort. De har i tiden etter avskjeden snakket meg ned i hele organisasjonen, hevdet Solbakken tilbake i 2020.

MESTERLAG: Ståle Solbakken gjorde FC København til en europeisk gigant. Her fra da FCK møtte Manchester United og Ole Gunnar Solskjær i Europa League i 2020. Foto: Federico Gambarini/DPA

Slår tilbake mot FCK

FC København har fått en marerittstart på sesongen. Etter ti seriekamper ligger klubben på niendeplass med tolv poeng.

Selv om forholdet fikk et brutalt brudd valgte Solbakken å bli boende i den danske hovedstaden.

– Jeg har jo bodd der, så jeg har jo fulgt med litt. Men det blir litt ... når de kaster ut alle, holdt jeg på å si, som jeg kjenner ... og spillerne du har hatt forsvinner, så blir avstanden større.

– Jeg bor en kort løpetur unna Parken (FCKs hjemmebane red.anm.) Jeg har tilbrakt tolv år og åtte måneder i klubben. Jeg er glad i klubben og ønsker den alt det beste, men jeg har ikke brukt så mye krefter på klubben de to siste årene. Selv om de har brukt veldig mye krefter på, hva skal jeg si? På å distansere meg fra klubben, sier Solbakken til TV 2.