PSGs trener ga Neymar tilsnakk etter McDonald's-besøk

Bildet det henvises til, ble tatt dagen etter Paris Saint Germains 0-1 tap i mesterligaen tirsdag.

Etter kampen mot Bayern München uttalte PSGs store stjerne, Kylian Mbappé, at han og lagkameratene måtte spise og sove riktig slik at laget skulle være klare til det TV 2 Play-sendte returmøtet med Bayern 8. mars.

PSG-trener, Christophe Galtier, understrekte at instruksjonen Mbappé kom med var identisk med den han fortalte spillerne i garderoben under en pressekonferanse fredag.

– Han snakket veldig modent og veldig bestemt så alle forble fokusert. Jeg er veldig fornøyd med at han sa det, sa Galtier.

Dagen etter mesterligatapet hadde Neymar og resten av laget en fridag. Brasilianeren valgte å bruke fridagen sin på poker og ble også avbildet omgitt av kamerater på en McDonald's-restaurant. Besøket til hurtigmatkjeden har fått det til å koke i sosiale medier.

– Rett til å spille poker

– Jeg har snakket med Neymar. Jeg har fortalt ham hva jeg tenker. Neymar har rett til å gjøre det på hans fridag, restitusjonsdagen. Han liker å spille poker, og han har rett til å spille poker. Jeg har fortalt ham hva jeg syntes om bildet, og det vil forbli mellom ham og meg, sa Galtier.

– Men jeg tror ikke det er noen grunn til å lage en forbindelse mellom det Kylian Mbappé sa og bildet, la han til.

Mbappé fra start

Mbappé spilte ikke fra start under tirsdagens møte med Bayern. Han hadde nylig hadde kommet tilbake fra et skadeopphold. Den unge franskmannen fant nettmaskene to ganger etter han entret banen, men begge mål ble annullert for offside.

Søndag 19. februar skal PSG nok en gang ut i aksjon. Da møter Mbappé og co. Lille i den franske eliteserien. Galtier forsikret om at Mbappé ville stille til start søndag.

