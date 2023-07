– PSG vil kapre Kane

Den franske storklubben PSG jakter Tottenhams Harry Kane, og Manchester City ser til Bayern München. Her er lørdagens fotballrykter!

Ifølge Independent prøver Paris Saint-Germain å kapre Tottenhams Harry Kane. 29-åringen har lenge vært linket til en overgang til den tyske storklubben Bayern München, men nå prøver PSG å hente spissen.

PSG forsøker også å beholde stjernespiss Kylian Mbappe. I den anledning går de inn for å hente Napoli-spissen Victor Osimhen, ikke for å erstatte Mbappe, men for å prøve å overbevise han om å signere ny kontrakt. Det skriver spanske Sport.

Storklubben er også interessert i å hente Juventus-spiss Dusan Vlahovic, men også Chelsea ønsker å få signaturen til den 23 år gamle serberen. Det melder Daily Mail.

PSG OG CHELSEA: Skal være interessert i å hente Dusan Vlahovic. Foto: Lisa Guglielmi/LiveMedia / ipa-a

Fredag kom meldingen om at Manchester Citys Kyle Walker skal ha kommet til muntlig enighet med Bayern München. Det gjør at Man. City, ifølge The Guardian, vil hente Bayerns Benjamin Pavard.

27-åringen skal være de lyseblås mål nummer én denne sommeren.

Talksport skriver at Liverpool skal være interessert i å kaste seg inn i kampen med Chelsea om å hente Brightons Moises Caicedo, men ifølge overgangsguru Romano Fabrizio forhandler ikke klubben frem en overgang.

TIL CHELSEA? Brighton-spiller Moises Caicedo kan være på vei bort. Foto: Glyn Kirk

Merseyside-klubben ser på andre alternativer, inkludert Roméo Lavia, fremfor Caicedo, melder Fabrizio.

Den siste tiden har ryktene florert om at både Jordan Henderson og Fabinho er på vei til Saudi-Arabia, og sistnevnte er ikke med i Liverpools tropp som reiser på treningsleir lørdag.

Bayern München har det travelt på overgangsmarkedet i sommer. Ifølge Ariadhiah, via Goal, skal representanter for Sadio Mane ha møtt den saudiarabiske klubben Al Nassr for å diskutere en mulig overgang.

En annen saudiarabisk klubb, Al Hilal, skal ha fått avist sitt andre bud på Fulhams Aleksandar Mitrovic, melder 90min.

De skriver også at Manchester United skal ha avslått bud fra den tyrkiske storklubben Galatasaray på midtbanespilleren Fred.