PSG-treneren med tirade etter Mbappé-spørsmål

Da Paris Saint-Germian-trener Christophe Galtier møtte pressen før søndagens storkamp mot Marseille, handlet det meste om ryktene rundt Kylian Mbappé og stjernens fremtid i den franske hovedstaden.

Det satte ikke Galtier særlig stor pris på.

PSG-treneren leverte en tirade til journalistene i salen.

– Disse pressekonferansene varer 10-15 minutter, og i bare halvannet minutt snakker vi om fotball. Vi snakker kun om temaer som ikke har noe å gjøre med kampene, sier Christophe Galtier, som tok over treneransvaret etter Mauricio Pochettino i sommer.

Mbappé-notat vekker oppsikt

– Uansett hva jeg sier, tror dere meg ikke. Dere skriver det motsatte av hva jeg sier. Sier jeg at jeg at en spiller gjør bra og er profesjonell, er dere uinteressert. Dere skriver andre ting. Jeg er ikke her for å kommentere rykter, fortsetter PSG-treneren.

Tirsdag skrev Marca, Le Parisien og flere andre medier Mbappé ønsker seg bort fra Paris Saint-Germain, til tross for at det er kun fem måneder siden han undertegnet en ny kontraktsforlengelse.

– Etter hver trening er jeg sikker på at jeg kommer hjem til nye skriverier i pressen. Jeg føler ikke det er et press. Det er bare irriterende. Det irriterer meg at jeg ikke får snakke om fotball og jobben min, sier Galtier.

– Om jeg har snakket med Kylian om ryktet? Nei, han har vært veldig investert og seriøs i forberedelsene til kamp. Jeg er veldig fornøyd og stolt over spillerne, så vær snill og skriv det. La oss snakke om fotball, sier Galtier om overgangsspekulasjonene de siste dagene.

Det franske gravenettstedet Mediapart hevdet tidligere denne uken å sitte på en rapport som beviste at PSG hadde brukt et byrå for å drive en svertekampanje mot Mbappé våren 2019. PSG har nektet for at dette stemmer. Galtier ønsket ikke å kommentere saken fredag.

Mbappé har fått skarp kritikk

Før Mbappé skrev under på en ny kontrakt i mai, var han sterkt koblet til Real Madrid. Liverpool har også vært nevnt de siste dagene.

PSG topper Ligue 1 med ett poeng ned til Lorient etter ti kamper. Marseille følger på andreplass med to poeng ned til serielederen.