PSG-treneren kommer med Neymar-innrømmelse

PSG må klare seg uten den brasilianske stjernespilleren Neymar på topp i returmøtet mot Bayern München. Et fravær til det bedre, mener TV 2s fotballekspert.

BEDRE DYNAMIKK: PSG-trener Christophe Galtier innrømmer at laget er bedre balansert uten stjernespilleren Neymar på banen. Foto: Franck Fife

Tyskerne har en knepen fordel i returoppgjøret i åttedelsfinalen mot PSG etter 1-0 seier i forrige kamp. I tillegg må det franske stjernelaget klare seg uten Neymar, som er ute i flere måneder med en ankelskade.

PSG-trener Christophe Galtier forteller at det er et stort tap å spille uten spissen, men innrømmer at det også skaper bedre balanse i laget.

Vanligvis spiller brasilianeren i trespann med Lionel Messi og Kylian Mbappé på topp, men fraværet betyr at PSG-treneren sannsynligvis heller kan sette inn en ekstra midtbanespiller i åttedelsfinalen.

– Jeg ser det har vært en debatt rundt dette. Det er et tap, helt klart. Er laget mer balansert? Ja. Er det bedre slik? Jeg vil si at det er bedre å ha ham for å score mål, sier Galtier.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller forstår Galtiers utsagn.

– Han har rett i det. Skulle jeg valgt av de tre ville jeg helst vært foruten Neymar, sier Stamsø-Møller.

– Han sitter med nøkkelen

Han mener det klart viktigste er at Mbappé er tilbake. 24-åringen kom inn fra benken i forrige oppgjør for tre uker siden etter å ha slitt med en hamstringskade, men mye tyder på at han spiller fra start i kveld.

– Mbappé er den mest målfarlige og den viktigste for laget. Det er det mest positive. Han sitter med nøkkelen, og det er få spillere jeg er så sikker på vil prege kamper som han, utdyper eksperten.

Også Bayern München-trener Julian Nagelsmann mener at Mbappé tilbake vil utgjøre en større forskjell enn at Neymar er ute.

– Fraværet av Neymar endrer ikke ting for mye. Det faktum at Mbappé spiller fra start endrer ting, sier Nagelsmann og utdyper:

– Han har unike egenskaper, men det handler om å løse problemet kollektivt, og jeg tror vi er godt forberedt.

God statistikk

KLAR: Kylian Mbappé, her på trening med resten av laget før åttedelsfinalen, er tilbake for PSG mot Bayern München. Foto: Franck Fife

Oppgjøret spilles på Allianz Arena, og Bayern har vunnet 15 av sine siste 17 hjemmekamper i Champions League.

Tyskernes eneste tap på de kampene kom i kvartfinalen i 2020/21-sesongen, mot nettopp PSG. Da scoret Mbappé to mål av målene. Bayern er dermed store favoritter til å gå videre til kvartfinalen.

– Galtier har et kjempepress på seg, men det er han klar over selv også. PSG er den største klubben og det er forventet at de skal vinne den franske ligaen, men Galtier og laget måler suksess i Champions League. De har kniven på strupen, sier eksperten.

INTERESSANT RETURMØTE: TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er spent på hvorda Bayern angriper kveldens kamp mot PSG. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Vil revansjere seg

Han mener at den franske stjernespissen vil gjøre det vanskelig for Bayern-spillerne å forsvare seg, selv på hjemmebane.

Da spissen entret banen i forrige kamp satte han fyr på laget, og scoret to mål som riktignok ble annullert.

24-åringen selv er nok svært sulten på revansj mot det tyske topplaget.

– Vi kommer ikke til å se noen arbeidshester på topp i kveld, men det er en veldig spesiell dynamikk i laget. At to spillere står igjen på topp gjør at laget får kjørt seg, men også at motstanderne må ta hensyn til spissene. Det blir veldig spennende å se hvordan Bayern angriper kampen, sier Stamsø-Møller.